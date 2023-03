ATP Acapulco: Der Kämpfer holt sich seinen persönlichen Ritterschlag

Alex de Minaur hat beim ATP-500-Event von Acapulco seinen ersten Titel dieser Kategorie gewinnen können. Der Australier sah sich im Anschluss auf seinem Weg bestätigt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 16:13 Uhr

Alex de Minaur hat in Acapulco seinen bislang größten Karrieretitel gewinnen können

Vor nicht viel mehr als einem Monat konnte Alex de Minaur einem richtig leidtun. Eigentlich war der Australier mit guter Form und entsprechend großen Ambitionen ins Aufeinandertreffen mit dem serbischen Überflieger Novak Djokovic beim Heim-Grand-Slam in Melbourne gegangen. Geworden ist es eine heftige, überdeutliche Dreisatzniederlage gegen einen gelöst aufspielenden Djokovic. Der wenige Tage später in beeindruckender Manier den Titel beim ersten Major-Event des Jahres gewinnen sollte.

Eine Niederlage, an der de Minaur zweifeslfrei zu knabbern hatte. Nur um nun, in Acapulco, seiner Karriere einen neuen Meilenstein zu bescheren: Mit seinem Dreisatzerfolg über Tommy Paul im Endspiel krönte sich der 24-Jährige erstmals auf ATP-500-Niveau zum Champion. "Dieser Titel ist der Verdienst all der Arbeit und des Leidens, das ich über all die Zeit erfahren habe. Es war eine Menge Aufeand, hierher zu kommen", sagte de Minaur nach seinem Erfolg. "Ich habe immer daran geglaubt, dass ich das Level habe und ich war endlich in der Lage, es zu zeigen. Es war mein drittes Finale bei einem ATP-500-Event und ich konnte endlich eines gewinnen.

Alex de Minaur hat Großes im Blick

Schluss soll hier natürlich keineswegs sein, das wusste auch de Minaur schnell zu betonen: "Jetzt ist die Zeit, um weiterzuarbeiten, weiter besser zu werden und zu kämpfen, um weiter im Ranking nach oben zu kommen - wie ich es immer in meiner Karriere gemacht habe", so der Australier. "Bis jetzt war ich nie völlig glücklich mit meiner Karriere, ich möchte immer mehr und immer besser sein. Selbst an dem Punkt, wo ich jetzt bin, mit einem ATP-500-Titel in meinen Händen, möchte ich immer noch mehr", erklärte der siebenfache Tour-Champion. "All das wird mit mehr Stärke und Motivation geben, um weiterhin meine Träume zu verfolgen, die viel größer sind."

Bis dato sei es ein Problem gewesen, dass er bei den großen Turnieren nie wirklich konstant gute Leistungen zeigen konnte: Sechs Titel bei ATP-250-Events und erst nun in Acapulco der erste auf ATP-500-Niveau sprechen hier eine deutliche Sprache: "Was ich machen muss, ist besser bei den Masters-1000-Events und den Grand Slams zu spielen", betonte de Minaur. "Technisch gesehen muss ich vielleicht zu bestimmten Momenten aggressiver sein, vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, aber ich denke, ich habe das Niveau. Meine Bilanz gegen die Top-10-Spieler ist im Moment viel besser als in meiner gesamten Karriere, Darüber bin ich sehr glücklich." Ebenso wie über den Titelgewinn beim ATP-500-Event von Acapulco.