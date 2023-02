ATP Acapulco: Fritz, Rune, Shapovalov nach Schwerstarbeit im Achtelfinale

Taylor Fritz, Holger Rune und Denis Shapovalov mussten in ihren ersten Matches beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco jeweils über drei Sätze gehen. Für eine Überraschung sorgte Routiner Feliciano Lopez.

Die Matches in Acapulco sind schweißtreibende Angelegenheiten, da hilft es immerhin ein wenig, dass die Matches nicht vor 18 Uhr Ortszeit beginnen. Beim wie immer top besetzten 500er-Event mussten einige der Favoriten dennoch schon am allerersten Tag Schwerstarbeit leisten. Da wäre zunächst einmal Taylor Fritz, die aktuelle US-ameriknaische Nummer eins, der sich mit John Isner, der über Jahre die Spitzenposition im US-Tennis innehatte, über drei harte Sätze lang duellierte. Fritz gewann schließlich mit 3:6, 6:3 und 6:4.

Holger Rune, in Acapulco an Position vier gesetzt, musste gegen Ben Shelton ebenfalls über die volle Distanz, besiegte den Viertelfinalisten der Australian Open 2023 mit 6:7 (7), 6:4 und 6:2. Diese Begegnung war auch insofern interessant, als dass sich Rune und Shelton für das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells zum gemeinsamen Doppeln verabredet haben. Rune trifft im Achtelfinale entweder auf den amerikanischen Qalifikanten Nick Cahpell oder Nuno Borges aus Portugal.

Oldie Feliciano Lopez überrascht

Ein Erfolgserlebnis durfte auch mal wieder Denis Shapovalov feiern. Der Kanadier setzte sich gegen Miomir Kecmanovic mit 6:7 (4), 6:0 und 7:5 durch und ist nun der nächste Gegner von Taylor Fritz.

Für eine Überraschung sorgte Feliciano Lopez, eigentlich schon Tennis-Rentner und nur mit einer Wildcard in das Hauptfeld von Acapulco gekommen. Der spanische Linkshänder besiegte Christopher Eubanks mit 7:6 (4) und 6:3 und spielt in Runde zwei gegen Frances Tiafoe. Der wiederum konnte sich zu Beginn gegen Yoshihito Nishioka behaupten.

Gespannt darf man sein, ob Carlos Alcaraz, die Nummer eins des Turniers, auch tatsächlich antritt. Alcaraz soll heute das zweite Match auf dem Center Court gegen Mackenzie McDonald bestreiten, hatte aber im Endspiel von Rio de Janeiro am Sonntag gegen Cameron Norrie arge gesundheitliche Probleme.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco