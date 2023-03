ATP Acapulco: Lopez schlägt sich wacker, Ruud fliegt raus

Routinier Feliciano Lopez hat beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco auch gegen Frances Tiafoe eine ansprechende Leistung gezeigt. Ist aber ebenso wie Casper Ruud im Achtelfinale ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 07:32 Uhr

© Getty Images Feliciano Lopez hat gegen Frances Tiafoe ein starkes Match gezeigt

Es ist ein eher zähes Turnier in Acapulco in diesem Jahr, vor allem für die Zuschauer. Denn zum einen gab es auch am Mittwoch wieder einen Rückzug eines Spielers (Michael Mmoh konnte seine Partie gegen Tommy Paul nicht beenden), zum anderen fiel die Night Session rechtschaffen kurz aus: Denn Holger Rune gewann gegen Nuno Borges mit 6:0 und 6:2, benötigte dafür lediglich 59 Minuten.

Rune spielt nun gegen Matteo Berrettini, der sich gegen Elias Ymer glatt mit 6:3 und 6:3 durchsetzen konnte. Ymer war als Lucky Loser für Cameron Norrie ins Tableau nachgerückt. Norrie, am Sonntag noch Champion in Rio de Janeiro, hatte ebenso wie Stefanos Tsitsipas und Carlos Alcaraz seine Teilnahme am 500er abgesagt.

Ruud verliert gegen Daniel

Nicht mehr dabei ist auch Routinier Feliciano Lopez. Der aber lieferte Frances Tiafoe immerhin einen harten Kampf, vor allem im zweiten Satz. Tiafoe gewann aber schließlich mit 6:2 und 7:6 (6) und spielt im Viertelfinale gegen Taylor Fritz. Die US-amerikanische Nummer eins besiegte Denis Shapovalov mit 6.4 und 6:4.

Immer noch nicht in Schwung ist Casper Ruud gekommen. Der Norweger hatte schon in Runde eins gegen Guido Andreozzi arge Probleme. Im Achtelfinale war für Ruud nun gegen Taro Daniel mit 5:7, 6:2 und 6:7 (5) Schluss.

