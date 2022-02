ATP Acapulco: Rätselraten hat ein Ende - Rafael Nadal fix in Mexiko am Start

Der Australian-Open-Champion Rafael Nadal wird beim ATP-Hartplatz-Event in Acapulco definitiv an den Start gehen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.02.2022, 10:06 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird definitiv beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Acapulco aufschlagen

Nun ist es amtlich: Rafael Nadal wird bei den Abierto Mexicano Telcel mit von der Partie sein. Genannt hatte der Spanier für das ATP-World-Tour-500-Event in Acapulco schon länger, nur war nicht klar, ob sich der mittlerweile nicht mehr ganz so frischgebackene Australian-Open-Sieger nach dem Grand-Slam-Kraftakt im Jänner nicht noch ein wenig mehr Regenerationszeit gönnen möchte.

Dem ist nun definitiv nicht so. Wie auf dem Nachrichtendienst Twitter nachzulesen, hat der "Stier aus Manacor" bereits zu Beginn der Woche den Madrider Flughafen Richtung Westen verlassen. Entscheidend für die Teilnahme dürften wohl die in Mexiko perfekten Vorbereitungsbedingungen für die beiden ATP-Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami gewesen sein.

Fünf der Top sechs in Mexiko dabei

Der Malorquiner wird beim Hartplatz-Event in Mittelamerika an Position vier gesetzt sein und hat durchaus gute Erinnerungen an den Tourismus-Ort an der Pazifikküste. Denn 2020 konnte Nadal den Titel in Acapulco holen - im Endspiel besiegte der aktuell Weltranglisten-Fünfte damals den US-Amerikaner Taylor Fritz deutlich mit 6:3, 6:2. Der Iberer gewann die traditionsreiche Veranstaltung auch in den Jahren 2013 (gegen David Ferrer) und 2005 (gegen Albert Montanes).

Die Turnierverantwortlichen dürfen sich auch abseits des 21-fachen Grand-Slam-Champions über ein ausgezeichnetes Teilnehmerfeld freuen. Mit Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini und eben Rafael Nadal sind fünf der sechs Topspieler am amerikanischen Kontinent am Start. Lediglich Novak Djokovic ist beim paralell ausgetragenen Event in Dubai dabei.