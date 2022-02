ATP Acapulco: Rafael Nadal gewinnt und setzt Spitzen-Saisonstart fort

Rafael Nadal (ATP-Nr. 5) hat seinen beeindruckenden Start ins Jahr 2022 fortgesetzt und auch das ATP-Turnier in Acapulco für sich entschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.02.2022, 07:50 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Im Finale des ATP-500er-Events siegte Nadal gegen Cameron Norrie mit 6:4, 6:4 und steht damit bei 15 Siegen in 2022 ohne Niederlage. Zuvor hatte Nadal bereits das ATP-Turnier in Melbourne sowie die Australian Open gewonnen, seinen 21. Grand-Slam-Titel.

Gegen Norrie gelang "Rafa" im ersten Durchgang das entscheidende Break zum 3:2, das er zum Satzgewinn durchbrachte. In Satz zwei glich der Brite zwar ein frühes Break gegen sich aus, Nadal aber holte sich weitere Aufschlagspiele seines Gegners zum 3:2 und 5:2 - auch wenn er eines wieder abgeben musste.

Nadal mit 91. Turniersieg

Norrie ist es in nunmehr vier Begegnungen mit Nadal nach wie vor nicht gelungen, einen Satz zu gewinnen.

Für Nadal ist es der vierte Sieg in Acapulco, er zieht mit den Rekordsiegern Thomas Muster und David Ferrer gleich. Es ist sein 91. Turniersieg überhaupt.

Rafael Nadal: "Hätte niemand geglaubt"

Nadals bislang überragendes Jahr kommt völlig überraschend: Er hatte seine Saison 2021 nach dem Halbfinal-Aus bei den French Open wegen seiner altbekannten Fußprobleme quasi beenden müssen, eine kleines Comeback in Washington erwies sich als Fehler, er musste danach unters Messer. Die Frage sei gewesen, er überhaupt zurückkommen könnte, hatte Nadal in Melbourne erklärt.

Nun ist er zurück - und wie! In Acapulco hat er keinen Satz abgegeben, auch in der Weltrangliste klettert Nadal wieder in altbekannte Gefilde, wird ab morgen wieder die Nummer 4 stellen.

"Vor anderthalb Monaten hätte das niemand geglaubt", freute sich Nadal auch bei der Siegerehrung und bedankte sich bei seinem Team, ihm in schwierigen Zeiten beigestanden zu haben.

Ein kleiner Gimmick: In Acapulco ist Nadal nunmehr der jüngste Sieger (mit 18 Jahren in 2005) und auch der älteste (35 Jahre, 2022).