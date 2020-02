ATP Acapulco: Stan Wawrinka - neuer Herr der Asse?

Stan Wawrinka ist mit großer Mühe in die zweite Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Acapulco eingezogen. Bei seinem Erfolg gegen Frances Tiafoe konnte sich der Schweizer auf eine Waffe verlassen, die ihn normalerweise nicht unbedingt auszeichnet: seinen Aufschlag.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2020, 14:15 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka, neuerdings ein Aufschlagmonster

Frances Tiafoe ist dieser Tage ein gern gesehener Spielkamerad für seine Kontrahenten auf der ATP-Tour. Wenn es in einen entscheidenden Satz geht: Der US-Amerikaner hat nun bereits 13 Matches in Folge verloren, die entweder in drei Durchgängen auf der regulären Tour oder in fünf Sätzen bei den vier Majors entschieden wurden. So auch die erste Runde beim ATP-Tour-500-Turnier gegen Stan Wawrinka: Der Schweizer setzte sich mit 6:3, 6:7 (4) und 7:6 (1) durch.

Dabei zeigte der dreimalige Grand-Slam-Champion eine Qualität, die man bei ihm ansonsten eher selten sieht: Gleich 35 Asse feuerte Wawrinka in Richtung seines Gegners. Und gerade bei Breakbällen zeigte der Schweizer seine Klasse: Neun Chancen konnte sich Tiafoe erarbeiten, keine einzige davon verwerten. Ein gutes Zeichen für den in Acapulco an Position drei gesetzten Stan Wawrinka, der es in Runde zwei etwas einfacher haben sollte: Er spielt gegen den Sieger der Partie zwischen Radu Albot und Pedro Martinez.

Nadal und Zverev kennen ihre potenziellen Gegner

Wawrinka hat das Jahr bei den Australian Open ordentlich begonnen, nach seinem Erfolg gegen Daniil Medvedev war ihm im Viertelfinal-Duell mit Alexander Zverev aber nach einem fulminanten ersten Satz die Luft ausgegangen. Wawrinka hat sich nach langer Verletzungspause zwar wieder an die Top Ten heran gekämpft, sein letzter Turniererfolg ist aber schon eine Weile her: Dieser trug sich 2017 in Genf zu.

Die beiden topgesetzten Spieler Rafael Nadal und Alexander Zverev greifen erst heute in das Einzel-Geschehen ein. Wissen aber immerhin schon, auf wen sie im Falle eines Sieges treffen werden. Nadal, der gegen Landsmann Pablo Andujar eröffnet, träfe auf den Serben Mimoir Kecmanovic, der Alex de Minaur in zwei Sätzen besiegte. Auf Zverev, der heute gegen Jason Jung aus Taiwan spielt, wartet Tommy Paul, der nach seiner erfolgreichen Qualifikation auch Landsmann Mackenzie Macdonald überwand.

