ATP Acapulco: Stefanos Tsitsipas und Sebastian Korda sagen verletzungsbedingt ab

Stefanos Tsitsipas und Sebastian Korda werden aufgrund von Verletzungen nicht am ATP-500-Turnier in Acapulco teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.02.2023, 07:50 Uhr

Schlechte Nachrichten für die Veranstalter des ATP-500-Events in Acapulco: Der Weltranglistendritte Stefanos Tsitsipas musste seine Teilnahme am Hartplatzturnier in Mexiko aufgrund einer Schulterverletzung absagen. Diese habe er sich nach den Australian Open zugezogen, erklärte der Finalist des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

"Obwohl dieser Rückschlag enttäuschend ist, konzentriere ich mich auf die positiven Aspekte. Ich werde diese Zeit nutzen, um mich auszuruhen, mich zu erholen und stärker denn je zurückzukommen. Ich werde weiterhin hart arbeiten und auf meine Ziele hinarbeiten", meinte Tsitsipas. In der Vorwoche war der 24-Jährige in Rotterdam im Achtelfinale an Jannik Sinner gescheitert.

Korda plagen Probleme am Handgelenk

Neben Tsitsipas wird in Acapulco auch Sebastian Korda fehlen. Der US-Amerikaner laboriert nach wie vor an jener Handgelenksverletzung, die ihn im Viertelfinale der Australian Open gegen Karen Khachanov zur Aufgabe zwang. Zu Beginn des Jahres hatte Korda zunächst das Endspiel in Adelaide erreicht.

Angeführt wird das Feld in Acapulco von Carlos Alcaraz. Mit Casper Ruud, Taylor Fritz und Holger Rune gehen zudem drei weitere Top-Ten-Spieler an den Start. Titelverteidiger in Mexiko ist Rafael Nadal.

Die Entry List in Acapulco