ATP Acapulco: Zverev kampflos ins Halbfinale, jetzt gegen Koepfer

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco kommt es zu einem rein deutschen Halbfinale: Alexander Zverev spielt gegen Dominik Koepfer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2021, 06:57 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev geht ausgeruht ins Halbfinale von Acapulco

Zverev, der als Nummer zwei ins Turnier gestartet ist, durfte sich den Donnerstag in Acapulco freinehmen: Gegner Casper Ruud konnte zum Viertelfinal-Match nicht antreten, Zverev kam kampflos weiter. Aber auch Dominik Koepfer wird nicht allzu viele Kräfte gelassen haben. Der Linkshänder, der im US-amerikanischen College-System reüssiert hat, gewann gegen Cameron Norrie mit 7:5 und 6:4.

Koepfer liegt aktuell in der ATP-Weltrangliste auf Position 71, geht also als klarer Außenseiter gegen den etablierten Top-Ten-Mann Zverev ins Rennen. Letzterer wird aber gewarnt sein: Schließlich hat sein Landsmann in der zweiten Runde Milos Raonic keine Chance gelassen.

In der oberen Hälfte hat Stefanos Tsitsipas den Einzug in die Vorschlussrunde geschafft. Der Grieche besiegte Félix Auger-Aliassime mit 7:5, 4:6 und 6:3 und wartet auf den Gewinner der Partie zwischen Grigor Dimitrov und dem jungen Italiener Lorenzo Musetti.

