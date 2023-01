ATP Adelaide: Auger-Aliassime und Rune schon raus!

Mit Félix Auger-Aliassime und Holger Rune sind zwei der Mitfavoriten beim ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide bereits in der ersten Runde gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2023, 09:02 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime ist mit einer Pleite ins neue Jahr gestartet

Vier Turniere hat Félix Auger-Aliassime im vergangenen Jahr gewonnen, am Ende einer starken Saison erstmals einen Startplatz bei den ATP Finals ergattert. Der Start in die neue Spielzeit ist dem Kanadier nun aber gründlich daneben gegangen. Denn in Adelaide schied der an Position zwei gesetzte Auger-Aliassime gegen den australischen Qualifikanten Alexei Popyrin mit 4:6 und 6:7 (5) aus.

Ebenfalls nicht mehr im Rennen um den Turniersieg ist Holger Rune, ein anderer Aufsteiger der Saison 2022. Der Däne verlor gegen Yoshihito Nishioka aus Japan nach einer Spielzeit von 2:05 Stunden mit 2:6, 6:4 und 6:4.

Turnierfavorit Novak Djokovic startet ebenso wie Daniil Medvedev oder Andrey Rublev am Dienstag in das stark besetzte erste von zwei 250er in Adelaide.

