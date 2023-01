ATP Adelaide: Daniil Medvedev mit klarer Ansage ins Viertelfinale

Daniil Medvedev (ATP-Nr. 7) hat beim ATP-250er-Turnier in Adelaide problemlos das Viertelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2023, 07:48 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

Der 26-Jährige schlug Miomir Kecmanovic glatt mit 6:0, 6:3 und steht damit in der Runde der letzten Acht. Dort trifft er auf Karen Khachanov, der Jack Draper mit 6:4, 6:2 besiegte.

Medvedev hatte nach seinem umkämpften Weiterkommen zu Beginn des Turniers gegen Lorenzo Sonego (der beim Stand von 7:6, 2:1 für Medvedev aufgegeben hatte) nun deutlich weniger Probleme, nur 1 Stunde und 7 Minuten dauerte die einseitige Begegnung. Insgesamt drei seiner sieben Breakchancen nutzte der Mann aus Russland hierbei, die einzige für Kecmanovic wehrte er ab.

Djokovic erst am Donnerstag wieder dran

Medvedev ist in Adelaide an Position 3 gesetzt, hinter Novak Djokovic und Felix Auger-Aliassime. Während der Djoker gestern recht entspannt in Turnier gestartet war, kam für "FAA" bereits das Aus gegen Alexei Popyrin.

Djokovic ist morgen wieder angesetzt, dann gegen Quentin Halys.

In einem eventuellen Halbfinale könnte es dann gegen Medvedev gehen.

Zum Einzel-Draw in Adelaide