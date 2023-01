ATP Adelaide: Djokovic will's gegen Schönspieler Korda hässlich machen

Novak Djokovic (ATP-Nr. 5) will seinen wunderbaren Saisonstart in Adelaide am Sonntag mit dem Titel krönen. Auch ohne Schönheitspreis.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.01.2023, 19:31 Uhr

© Getty Images Sebastian Korda

Der kurze Schreckmoment im Halbfinale gegen Daniil Medvedev: Sollte genau das gewesen - kurz. Nachdem Novak Djokovic sich im ersten Satz also am linken Oberschenkel verletzt hatte, kurz den Platz verlassen musste, sich von der durchaus unfairen Geste Medvedevs (der kurz vor Matchende einen humpelnden Djokovic nachäffte) nicht aus der Ruhe hatte bringen lassen, gab er Entwarnung: Alles - hoffentlich - halb so schlimm mit dem Bein, "dankenswerterweise war es nichts zu Schlimmes". Denn riskiert hätte er im Vorfeld der Australian Open nichts.

Djokovic steht bei 33 Siegen in Folge in Australien zurzeit, 2019 bis 2021 hatte er die Australian Open gewonnen (2022 hatte er wegen der Corona-Impf-und-Einreiseproblematik nicht teilgenommen), und gerne darf in drei Wochen also der zehnte Titel in Melbourne her.

Und ebenso gerne: am Sonntag der Turniersieg Nummer 92 überhaupt auf der Tour.

Djokovic erstmals gegen Sebastian Korda

Gegen Sebastian Korda geht es dabei im Finale zum ersten Mal, auf der Tour sind sich die beiden bislang noch nicht begegnet. Sebastian Korda, Sohn von Majorsieger Petr Korda (Australian-Open-Sieger 1998), hat sich dieser Tage ebenso in glanzvoller Verfassung präsentiert, unter anderem mit Siegen gegen Andy Murray, Roberto Bautista Agut und Jannik Sinner; ebenso wie Djokovic hat er im gesamten Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben.

Und sich nicht nur deshalb auch die Aufmerksamkeit des Djokers zugezogen. Korda, so lobte Djokovic nach seinem Finaleinzug, verfüge über die "sauberste Technik auf der Tour" und sei "so talentiert", gab der 21-fache Majorchamp zu Protokoll. "Die Art, wie er spielt; die Art und Weise, wie er sich bewegt - es ist einfach wunderbar anzuschauendes Tennis."

Aber Djokovic wäre nicht Djokovic, wenn er nicht schon einen Plan hätte, Schönspieler Korda in die Schranken zu weisen - nämlich: sich darauf nicht großartig auf schönes Tennis einzulassen. "Ich werde versuchen, es hässlich anzugehen morgen."