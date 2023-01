ATP Adelaide: Jannik Sinner komplettiert das Viertelfinale

Jannik Sinner ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Thanasi Kokkinakis als letzter Spieler in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.01.2023, 12:15 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner am Donnerstag in Adelaide

Ob er seinem Coach Darren Cahill denn etwas beigebracht hätte, wurde Jannik Sinner nach seinem 7:6 (2) und 6:4 gegen Thanasi Kokkinakis im letzten Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Adelaide gefragt. Nun, nachdem Cahill schon wisse, wie man Spaghetti richtig esse, gebe es da nicht allzu viel zu lernen. Die Stimmung ist also gut im Team Sinner. Und der Vortrag gegen Thanasi Kokkinakis war es über weite Strecken auch.

Lediglich am Ende des ersten Satzes kam Sinner kurz ins Wanken. Und das, nachdem der Südtiroler mit einem Break zum 5:3 in Führung gegangen war. Kokkinakis schaffte sofort das Rebreak, konnte bei 5:5 aber zwei Chancen auf ein weiteres Break nicht nutzen. Im Tiebreak zog Sinner dann davon, im zweiten Durchgang reichte es, Kokkinakis dessen Aufschlag zum 2:1 abzunehmen.

Djokovic gegen Shapovalov

Im Viertelfinale bekommt es Jannik Sinner mit Sebastian Korda zu tun, der mit Roberto Bautista Agut beim 6:4 und 6:4 erstaunlich wenige Probleme hatte. Im zweiten Match der Runde der letzten acht in der unteren Tableau-Hälfte treffen Yoshihito Nishioka und Alexei Popyrin aufeinander.

Turnierfavorit Novak Djokovic muss sich nach dem 7:6 (3) und 7:6 (5) gegen Quentin Halys am Freitag mit Denis Shapovalov messen. Für Djokovic war es der 31. Sieg in Australien in Folge. Und Daniil Medvedev trifft im rein russischen Duell auf Karen Khachanov.

