ATP Adelaide: Korda besiegt Murray, Rublev scheitert

Sebastian Korda hat sich beim ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide in einem unterhaltsamen Match gegen Andy Murray mit 7:6 (3) und 6.3 durchgesetzt. Ausgeschieden ist dagegen Andrey Rublev gegen Roberto Bautista Agut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2023, 12:49 Uhr

© Getty Images Sebastian Korda am Dienstag in Adelaide

Ivan Lendl hat in der Betreuerbox alles gegeben an diesem Dienstagabend in Adelaide. Und sein Schützling Andy Murray hat auch gar nicht übel gespielt. Am Ende setzte sich aber dann doch die Jugen in persona von Sebatstian Korda in diesem letzten Erstrunden-Match des ersten von zwei 250er-Events durch. Nach dem Gewinn des ersten Satzes im Tiebreak schaffte Korda in Durchgang zwei ein frühes Break und ging mit 7:6 (3) und 6:3 als Sieger vom Platz.

Kordas Gegner im Achtelfinale wird Roberto Bautista Agut sein. Der Spanier konnte sich im Duell mit dem an Position vier gesetzten Andrey Rublev mit 4:6, 6:3 und 6:4 behaupten. Rublev ist nach Holger Rune und Félix Auger-Aliassime bereits der vierte gesetzte Spieler, der in Adelaide schon in Runde eins zusammenpacken muss.

Turnierfavorit Novak Djokovic hatte bei seinem ersten Auftritt dagegen keine Probleme. Djokovic besiegte Constant Lestienne glatt mit 6:3 und 6:2 und trifft auch im Achtelfinale auf einen Franzosen: Quentin Halys nämlich. Auch Daniil Medvedev zog in die zweite Runde ein. der US-Open-Champion von 2021 profitierte von der Aufgabe von Lorenzo Sonego.

