ATP Adelaide: Novak Djokovic muss sich strecken

Turnierfavorit Novak Djokovic hat das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Adelaide erreicht. Djokovic musste gegen Quentin Halys allerdings zweimal ins Tiebreak.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2023, 07:34 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Donnerstag in Adelaide

Ein wenig Nervenkitzel schadet auch einem Novak Djokovic nichts. Solange am Ende dann eben doch ein Sieg und damit der Einzug in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Adelaide steht. Djokovic gewann nämlich gegen Quentin Halys aus Frankreich mit 7:6 (3) und 7:6 (5) und trifft nun auf Denis Shapovalov.

Der Kanadier, der zum Auftakt mit Rinji Hijikata noch seine Probleme hatte, gewann am Donnerstag gegen Roman Safiullin souverän mit 6:4 und 6:3. Das zweite Viertelfinale in der oberen Hälfte wird eine rein russische Angelegenheit: Daniil Medvedev muss da nach seinem ungefährdeten Sieg gegen Miomir Kecmanovic gegen Karen Khachanov ran.

Djokovic war nach seinem Sieg voll des Lobes für Halys: Dieser habe wie ein Top-Ten-Spieler agiert. Was den serbischen Großmeister letztlich aber nicht davon abhielt,sein 31. Match in Folge in Australien zu gewinnen.

Korda wartet auf Sinner oder Kokkinakis

Ebenfalls unter den letzte acht steht Sebastian Koda nach einem 6:4 und 6:4 gegen Roberto Bautista Agut. Korda wartet auf den Sieger der Partie zwischen Jannik Sinner und Thanasi Kokkinakis.

Bereits am Mittwoch hat sich das letzte Viertelfinale ergeben: Yoshihito Nishioka bekommt es mit Lokalmatador Alexei Popyrin zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide