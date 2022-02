ATP: An dieser Position steigt Dominic Thiem in Indian Wells wieder ein

Dominic Thiem wird bei zu seinem Comeback in Indian Wells noch ein paar Weltranglisten-Punkte Punkte verlieren. Eine Setzung beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres ist damit außer Reichweite.

© Getty Images Indian Wells und Dominic Thiem - das hat 2019 hervorragend gepasst

Schön langsam kommt in der ATP-Weltrangliste alles wieder ins Lot, auch wenn einige Punkte etwas später aus der Wertung fallen als eigentlich üblich: Denn zwar sind die Australian Open 2022 längst Geschichte, im vergangenen Jahr aber wurde das erste Major des Jahres später ausgetragen, ebenso wie der ATP Cup. Weshalb einige Spieler erst jetzt ihre Punkte von 2021 verlieren.

Wie etwa Novak Djokovic, dessen 2.000 Zähler für den Triumph in Melbourne vor knapp einem Jahr Mitte Februar aus der Wertung fallen. Oder auch Dominic Thiem, der für seinen Achtelfinal-Einzug immerhin noch 180 Punkte mitführt. Dazu noch 50 vom ATP Cup und deren 90 aus Rio de Janeiro, die Thiem allerdings schon 2020 gewonnen hat.

Thiem in Indian Wells nicht gesetzt

Summa summarum wird Dominic Thiem bei seinem Comeback in Indian Wells mit 1.070 Punkten in der Weltrangliste ins Rennen gehen. Damit sollte der US-Open-Champion von 2020 und Indian-Wells-Sieger von 2019 knapp unter den besten 60 Spielern der Welt klassiert sein. Thiem müsste sich also um ein direktes Startticket keine Sorgen machen (das ohnehin nicht - der Nennschluss war ja schon sechs Wochen vor Turnierbeginn).

Aber natürlich wird Thiem, im Augenblick noch an Position 39 der ATP-Charts gereiht, nicht in den Genuss einer Setzung und damit eines Freiloses in Runde eins kommen. Nach der langen Pause ist allerdings davon auszugehen, dass es Dominic Thiem gar nicht erwarten kann, wieder ein professionelles Tennis-Match zu spielen. Gerne auch in Runde eins im Tennis Paradise.

