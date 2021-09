ATP: Andy Murray darf sich auch weiterhin über Wildcards freuen

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Andy Murray erspart sich mittels Wildcards die Qualifikationen für die ATP-World-Tour-Veranstaltungen in Metz und San Diego.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2021, 22:28 Uhr

© Getty Images Andy Murray ist dank der Wildcards für die ATP-Turniere in Metz und San Diego den kompletten September hindurch gut beschäftigt.

Andy Murray steht zwar aktuell mit der Weltranglisten-Position 116 weiterhin außerhalb der Top 100 der Tenniswelt, ist aber spätestens seit seinem Erstrunden-Auftritt bei den US Open gegen Stefanos Tsitsipas, wo sich der Brite nur knapp in fünf Sätzen geschlagen geben musste, wieder auf den erweiterten Favoritenlisten der Experten zu finden. Trotz der Achtelfinal-Niederlage beim dieswöchigen ATP-Challenger in Rennes (Frankreich) gegen den Russen Roman Safiullin, möchte der zweifache Wimbledon-Champion weiterhin so viele Matches wie möglich spielen.

Starkes Teilnehmerfeld in San Diego

Dass das für den mittlerweile 34-Jährigen aus Glasgow auch so möglich ist, dafür sorgen weitere Wildcard-Vergaben für anstehende ATP-World-Tour-Turniere im September. Während sich der Schotte nächste Woche über einen „Freibrief“ beim 250er-Event im französischen Metz freuen darf, erspart er sich eine Woche später auch die Qualifikation beim Hartplatz-Turnier in San Diego. In Kalifornien sind per Wildcard auch Kei Nishikori und Brandon Nakashima dabei.

Für ein Event der 250er-Kategorie ist die Besetzung im Süden der USA ohnehin ein absoluter Kracher, was natürlich dem darauffolgenden ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells geschuldet ist. Immerhin schlagen 13 Spieler der Top 30 in San Diego auf - nicht nur Andy Murray ist also heiß auf das Sammeln von Match-Praxis. Im Moment finden sich Andrey Rublev, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime und Dennis Shapovalov an der Spitze der Setzliste wieder.