ATP: Andy Murray verrät seine Lieblingsspieler

In einem Gespräch mit ATP Media erzählt die ehemalige Nummer eins Andy Murray, welchen Kollegen er am liebsten bei der Arbeit zusieht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.08.2021, 11:48 Uhr

© Getty Images Andy Murray meint, dass in vier, fünf Jahren der Tennissport wieder auf seinem Höhepunkt anlangen wird

Andy Murray ist aktuell - bislang mit Erfolg - beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati im Einsatz. Damit ist er der einzige der ehemaligen „Big 4“ - Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und eben der Brite selbst - der beim hoch dotierten Hartplatz-Event im US-Bundesstaat Ohio im Einsatz ist. Man muss mittlerweile wirklich kein großer Prophet mehr sein, um mit Sicherheit sagen zu können, dass in spätesten zwei oder drei Jahren ein völlig anderer und somit neuer Wind auf der ATP-Tour wehen wird.

In einem Interview mit ATP Media im Rahmen der Western & Southern Open gab der Schotte zu Protokoll, welche Spieler für ihn die größten Entertainer des weißen Sports darstellen, die auch nach dem Abdanken von Federer, Nadal & Co. die Tennisstadien füllen werden können: „Ich schaue gerne Moutet zu. Ich sehe auch gerne Monfils. Natürlich auch Kyrgios, aber nur wenn er sich Mühe gibt. Wenn er es nicht tut, hab ich gar keinen Spaß daran. Wenn er sich aber reinhängt, genieße ich es wirklich, ihm zuzusehen.“

Daniil Medvedev die nächste Nummer eins?

Ebenso scheint der zweifache Wimbledon-Champion ein großer Bewunderer von Daniil Medvedev zu sein: „Ich denke, er ist ein sehr interessanter Spieler, der viele Varianten spielen kann. Sein Spiel sieht etwas unbeholfen aus, aber er benimmt sich am Platz sehr intelligent, und das ist es, was ich sehen will. Ich mag Leute, die da draußen am Platz mitdenken.“ Dem Russen traut „Sir Andy“ auch am ehesten zu, die nächste Nummer eins im Tennis zu werden: „Ich denke, er muss auf Sand noch etwas konstanter werden, aber er hat definitiv eine gute Chance.“

Und wie schätzt der Brite die Next-Gen-Spieler ein, was die Nummer-eins-Position betrifft? „Von den Jungen, denke ich, ist Carlos Alcaraz wirklich, wirklich gut. Wenn ich einen Spieler wählen müsste, wäre es wahrscheinlich er.“ Wenn es nach dem zweifachen Goldmedaillen-Gewinner bei Olympischen Spielen geht, wird der Tennissport in vier, fünf Jahren besser dastehen als aktuell. Neben Lorenzo Musetti beeindruckt Murray derzeit auch Stefanos Tsitsipas: „Ich habe das Gefühl, dass er am Platz sehr charismatisch ist und ein ausgesprochen unterhaltsames Spiel hat.“