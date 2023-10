ATP Antwerpen: Bekommt Stefanos Tsitsipas seine Revanche gegen Dominic Stricker?

Turnierfavorit Stefanos Tsitsipas könnte in der zweiten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Antwerpen auf Dominic Stricker treffen. Mit dem Schweizer hat er noch eine Rechnung offen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.10.2023, 08:09 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Dominic Stricker bei den US Open 2023

Wer sich erinnern kann: Es war ein ganz eigenartiges Match, dass sich Stefanos Tsitsipas und Dominic Stricker da bei den US Open 2023 auf dem Grandstand in New York City geliefert haben. Eigentlich hatte man über weite Strecken des Matches den Eindruck, dass der griechische Favorit nun eigentlich entscheidend davonziehen würde. Nur um dann zu bezeugen, dass Stricker seinen deutschen Coach Dieter Kindlmann und viele Schweizer Tennisfans dann mit einem 7:5, 6:7 (5), 6:7 (5), 7:6 (6) und 6:3 doch noch glücklich machte.

Stricker spielte das beste Grand-Slam-Turnier seiner Karriere, für Tsitsipas bedeutete die Niederlage gegen den jungen Linkshänder die nächste Pleite in einer eher schwachen Saison, die mit dem Finaleinzug bei den Australian Open doch eigentlich so stark begonnen hatte.

In Antwerpen könnte es nun in Runde zwei zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen Tsitsipas und Sinner kommen. Als Nummer eins hat Stefanos Tsitsipas ein Freilos abgestaubt, Stricker muss sich zunächst mit Botic van de Zandschulp auseinandersetzen.

Stricker nach den US Open noch ohne Matchsieg

Nach dem Run in New York, der ja mit der erfolgreichen Qualifikation begann und erst mit der Niederlage gegen Taylor Fritz im Achtelfinale zu seinem Ende kam, hat Stricker eine schöpferische Pause in Sachen Matchsiege eingelegt. In der Davis-Cup-Zwischenrunde gab es Niederlagen gegen Thanasi Kokkinakis und Adrian Mannarino. Und beim Challenger in Mouilleron le Captif war schon in Runde eins gegen Matteo Martineau aus Frankreich Schluss.

Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass Dominic Stricker im Augenblick auf Position 88 der ATP-Charts steht. Und somit davon ausgehen darf, bei den Australian Open im kommenden Jahr fix im Hauptfeld zu stehen.

Hier das Einzel-Tableau in Antwerpen