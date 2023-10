ATP Antwerpen: Dominic Thiem - Selbstvertrauen für Wien täte gut

Dominic Thiem trifft heute in Antwerpen (ca. 20:30 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) auf den Italiener Luca Nardi. Und hat dabei wichtige Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.10.2023, 20:55 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem vor ziemlich genau einem Jahr

Dominic Thiem und Luca Nardi hätten sich auch in der vergangenen Woche in Bratislava aufeinandertreffen können, für den an Position eins gesetzten Österreicher war ja ein Platz im Finale papierformgemäß vorgesehen. Daraus wurde nichts, weil Thiem gegen den späteren Champion Gabriel Diallo in Runde zwei knapp ausschied. Und weil sich Nardi in der Vorschlussrunde Joris de Loore geschlagen geben musste.

Nun, gut: dann halt in der absoluten Night Session in Antwerpen. Eben da hat Dominic Thiem vor Jahresfrist das Halbfinale erreicht, auf dem Weg dorthin gegen Hubert Hurkacz einen seiner besten Siege nach dem Comeback im Frühjahr 2022 gefeiert. Und dafür 90 Punkte eingesackt. Die wurden Thiem im Live-Ranking gerade wieder abgezogen - was ihn ganz aktuell auf Position 99 in den ATP-Charts zurückwerfen würde, verlöre er die Partie gegen den 20-jährigen Nardi.

Thiem hat höhere Ansprüche

Nun hat Dominic Thiem bei den Generali Open in Kitzbühel in diesem Sommer sinngemäß ja gesagt, dass es ihm eigentlich herzlich wurst ist, ob er nun auf Position 92 oder 79 stehe. Seine Ansprüche waren damals und sind heute andere. Was einer ehemaligen Nummer drei der Welt naturgemäß auch zusteht. Ein paar Punkte bei den noch ausstehenden Turnieren wären aber schon wichtig, damit der Startplatz bei den Australian Open nicht wieder so zur Hängepartie wird wie Anfang dieser Saison.

Dazu kommt, dass ein bisserl Selbstvertrauen vor dem Heimturnier in Wien, wo durch die grandiose Besetzung ja schon sehr früh ein sehr starker Gegner droht, nicht schadet. Die Besetzung in Antwerpen ist ordentlich, aber nicht furchteinflößend. Zumal die Nummer eins mit Stefanos Tsitsipas, auf den Thiem im Viertelfinale treffen könnte, seit Monaten auf der Suche nach seinem besten Tennis zu sein scheint.

Wildcard für Nardi

Gegner Luca Nardi hat in dieser Saison schon zwei Endspiele auf Hartplatz erreicht, jenes in Pune im März gegen Max Purcell verloren (keine Schande), jenes vor ein paar Wochen in Porto gegen Joao Sousa gewonnen. Die Veranstalter in Antwerpen scheinen jedenfalls an eine ansprechende Zukunft des 20-jährigen Italieners zu glauben: denn Nardi bekam neben Lokalmatador David Goffin und dem jungen Esten Mark Lajal eine der drei Wildcards. Und Goffin wie auch Lajal nutzten ihren Freifahrtschein bereits zu Siegen in Runde eins.



Hier das Einzel-Tableau in Antwerpen