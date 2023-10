ATP Antwerpen: Lokalmatador Goffin scheitert

David Goffin muss im Achtelfinale von Antwerpen die Segel streichen Der Belgier verliert gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard mit 5:7 und 3:6. Somit tritt die ehemalige Nummer 7 der Welt weiter auf der Stelle.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2023, 20:51 Uhr

Eine Runde zuvor konnte Goffin noch mit einem Sieg gegen Quentin Halys überzeugen, den er deutlich mit 6:4, 6:1 bezwingen konnte. Im Achtelfinale hatte Goffin aber kaum eine Chance. Wieder gegen einen Franzosen. Diesmal gegen Giovanni Mpetshi Perricard. 5:7 und 3:6 hieß es am Ende. So wird es für Goffin wahrscheinlich auch nichts mit einer Rückkehr in die Top100.

Aus den Top 100 ist Goffin nämlich letzte Woche gefallen. In der Weltrangliste wird der 32-Jährige aktuell auf Platz 105 geführt. Dennoch gibt es einen Lichtblick für belgische Tennisfans: Dieser Lichtblick hört auf den Namen Joris De Loore. Nach seinem Finaleinzug beim Challenger in Bratislava kletterte er um 32 Plätze. De Loore steht aktuell auf Platz 156 und ist damit zweitbeste belgischen Tennisspieler.

Für David Goffin heißt das: Selbst im eigenen Land, in dem er so lange unangefochten die Nummer 1 war, ist man ihm auf den Fersen.

