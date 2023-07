ATP Atlanta: Gael Monfils' nächster Comeback-Versuch

Der französische Publikumsliebling Gael Monfils möchte beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Atlanta erneut versuchen in die ATP-Tour einzusteigen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.07.2023, 16:33 Uhr

© Getty Images Wie wird es Gael Monfils beim Hartplatz-Turnier in Atlanta ergehen?

Die Jahre vergehen, man wird nicht jünger. Auch Gael Monfils muss diese Erkenntnis stark im Magen liegen. Der Showman aus Paris trat in den letzten beiden Saisonen nur sehr sporadisch in Erscheinung, aufgrund multipler Verletzungen musste der 36-Jährige immer wieder pausieren. Zuletzt der Ex-Weltranglisten-Sechste bei den French Open in Erscheinung getreten, wo er nach einer gewonnenen Fünfsatz-Schlacht gegen den Argentinier Sebastian Baez, in der zweiten Runde gegen Holger Rune nicht mehr antreten konnte. Diesmal zwickte das Handgelenk.

Auch Kei Nishikori nutzt Atlanta für ATP-Tour-Comeback

Nun also der nächste Versuch des Ehemanns von Elina Svitolina auf der ATP-Tour wieder in die Spur zu finden. Kein Selbstläufer, wie man etwa bei den diffizilen Comeback-Versuchen von Dominic Thiem oder auch Alexander Zverev beobachten kann. Monfils eröffnet (mit einer Wildcard ausgestattet) gegen den Australier Thanasi Kokkinakis. Sollte Franzose reüssieren können, würde im Achtelfinale ein Duell mit dem im US-Bundesstaat Georgia an zwei gesetzten Alex de Minaur (ebenfalls Australien) auf dem Programm stehen.

Auch Kei Nishikori versucht nach seinen langwierigen Rückenproblemen und einigen zarten Gehversuchen bei ATP-Challenger-Turnieren in den letzten Wochen den Wiedereinstieg auf die große Herrentour. Der japanische Superstar, mittels Protected Ranking im Hauptfeld, versucht gegen Jordan Thompson (und wieder Australien) sein Glück. Nächster Aufenthalt wäre bei einem Sieg der junge US-Amerikaner Ben Shelton. In Atlanta topgesetzt ist übrigens der US-Amerikaner Taylor Fritz, der wie de Minaur ein Freilos in Runde eins zur Verfügung hat.

