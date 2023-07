ATP Atlanta: Kokkinakis crasht Monfils-Comeback nach Thriller

In der Auftaktrunde beim ATP 250-Turnier in Atlanta musste sich der Franzose Gael Monfils im dritten Satz denkbar knapp Thanasi Kokkinakis aus Australien geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 10:26 Uhr

© Getty Images Nach dem Sieg gegen Monfils trifft Thanasi Kokkinakis in Atlanta auf seinen Landsmann Alex de Minaur.

Gespannt waren die Zuschauer auf den ersten Tour-Auftritt von Gael Monfils nach seinem epischen Match in Roland Garros, als der Franzose im Match gegen den Argentinier Sebastian Baez im fünften Satz noch ein 0:4 umbiegen konnte. Aufgrund der Strapazen dieser Begegnung konnte der Franzose vor seinem Heimpublikum nicht zur Zweitrunden-Begegnung gegen Top10-Spieler Holger Rune aus Dänemark antreten.

Die Vorzeichen standen für Monfils nicht schlecht, konnte er die einzige bisherige Begegnung gegen Thansai Kokkonakis im letzten Jahr in dessen Heimatstadt Adelaide in zwei Sätzen für sich entscheiden. Etwas Spielpraxis sammelte "La Monf" vor Atlanta beim UTS-Event in Los Angeles.

Zu Beginn legte der 36-jährige auch los wie die Feuerwehr. Mit dem Break im dritten Spiel sollte der Franzose kein weiteres Game im ersten Satz abgeben. Im zweiten Durchgang war es Kokkinakis, der seinem Gegner im zweiten Game das Service abnehmen konnte und dies zum Satzausgleich transportieren konnte. Keine Blöße gaben sich beide Spieler im Entscheidungs-Durchgang, in dem sie als Aufschläger keinerlei Break-Möglichkeiten zuließen. Dramatik pur dann im Tie-Break. Monfils startete mit einer schnellen 4:0-Führung, musste aber den späteren Ausgleich hinnehmen. Mit einem Vorhand-Winner longline beendete der 27-jährige Kokkinakis zum 1:6, 6:3, 7:6 (5)-Erfolg nach knapp zwei Stunden.

Im Achtelfinale fordert die aktuelle Nr. 86 der Welt seinen an Position 2 geführten Landsmann Alex de Minaur, der zum Auftakt ein Freilos hat.

