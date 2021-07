ATP Atlanta: Nur Ruusuvuori stört die US-Party

Mit Ausnahme des Finnen Emil Ruusuvuori ist das Halbfinale beim ATP-Tour-250-Turnier in Atlanta eine rein US-amerikanische Angelegenheit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2021, 13:00 Uhr

© Getty Images Emil Ruusuvuori in Atlanta

Emil Ruusuvuori ist der einzige Mann, der einen Heimsieg beim ATP-Tour-250-Turnier in Atlanta noch verhindern könnte. Denn die übrigen drei Halbfinalisten kommen allesamt aus den USA: Taylor Fritz, John Isner und der immer besser spielende Brandon Nakashima, der in der vergangenen Woche in Los Cabos erstmals im Endspiel eines ATP-Turniers gestanden hatte. Und dort gegen Cameron Norrie verlor. Jenen Norrie der am Freitag im Viertelfinale gegen den Finnen Ruusivuori den Kürzeren zog.

Ruusuvuori hat in diesem Jahr schon einmal aufhorchen lassen, in Miami nämlich, als er einen leicht angeschlagenen Alexander Zverev besiegte. Der 19-jährige Nakashima wiederum wird nach seinem Einzug in die Vorschlussrunde von Atlanta am kommenden Montag erstmals unter den besten 100 Spielern der Welt aufscheinen.

Im zweiten Halbfinale stehen sich mit John Isner und Taylor Fritz die bekannteren Namen gegenüber. Fritz lieferte sich mit Reilly Opelka einen epischen Fight, gewann nach einer Spielzeit von 2:52 Stunden mit 7:6 (5), 6;7 (3) und 7:6 (3). Isner machte es gegen Christopher O´Connell fast ebenso spannend, setzte sich mit 7:6 (5), 6:7 (3) und 6:4 durch.

