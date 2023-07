ATP Atlanta: Taylor Fritz steht kurz vor dem Heimsieg

Taylor Fritz kann in Atlanta den sechsten Titel auf der ATP-Tour holen. Finalgegner ist heute der australische Überraschungsmann Aleksandar Vukic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 07:34 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz geht als Favorit ins Finale von Atlanta

Geht man nach der bislang verrichteten Arbeit beim ATP-Tour-250-Turnier in Atlanta, dann müsste Taylor Fritz mit einem ganz klaren Kraftüberschuss in die heutige Finalpartie gegen Aleksandar Vukic gehen. Der US-amerikanische Turnierfavorit hat nicht nur ein Match weniger als sein Kontrahent absolviert, nein, Fritz hat auch noch keinen einzigen Satz abgegeben. Auch nicht beim 6:3 und 7:5 im Halbfinale gegen John Jeffrey Wolf.

Vukic dagegen musste schon in Runde zwei gegen Yohsihito Nishioka an seine Grenzen gehen, gewann dieses Match erst im Tiebreak des dritten Satzes. Und auch im Halbfinale gegen Ugo Humbert wurde das Nenngeld bis zum letzten Cent ausgespielt: Da setzte sich Vukic mit 3:6, 7:6 (2) und 7:5 durch.

Für Fritz läuft die Saison 2023 noch nicht ganz so gut wie erhofft, immerhin konnte er in Delray Beach schon einmal als Turniersieger anschreiben. Sollte er sich auch heute in Atlanta durchsetzen, wäre es das sechste Championat der aktuellen Nummer neun der Welt. Für Aleksandar Vukic wäre es eine Premiere.

