ATP: Auch Sergyi Stakhovsky fordert Olympia-Ausschluss Russlands

Nachdem sich bereits Elina Svitolina für ein Antrittsverbot aller russischer und belarussischer Sportler:innen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris aussprach, bekräftigt nun auch Ex-ATP-Profi Sergiy Stakhovsky den Aufruf.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 21:22 Uhr

© Getty Images Sergiy Stakhovsky in militärischer Uniform bei einer Ehrung im Rahmen der ATP-Finals in Turin

Sergiy Stakhovsky hatte erst im Jänner 2022 seine lange Profikarriere als Tennisspieler beendet, um knapp einen Monat später für sein Heimatland Ukraine gegen den Agressor Russland in den Krieg zu ziehen. Seit knapp einem Jahr kämpft der 37-Jährige an der Front und lässt auch keine Zweifel daran aufkommen, dass sich dieser Umstand bald ändern könnte: "Wir können uns nicht den Luxus leisten, aufzuhören."

Im Interview mit dem Sender "Sky News" bringt den Mann aus Kiew eine Sache zur Weißglut, die vor wenigen Wochen auch Elina Svitolina auf Instagram thematisiert hatte - das mögliche Antreten von russischen und belarussischen Sportler:innen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. "Das spuckt jedem ukrainischen Athleten, der zu den Olympischen Spielen fährt, ins Gesicht", so Stakhovsky, der eine Sperre aller russischen Sportler:innen fordert.

Hoffnungsvolles Zeichen in Paris setzen

Sportminister aus 35 Ländern haben in einer gemeinsamen Deklaration die Verbannung aller russischen und belarussischen Sportler:innen von sämtlichen Wettkämpfen gefordert und unterstützen damit die Forderung von Stakhovsky und Svitolina. Stellen Sie sich vor, Sie würden an der 100-Meter-Startlinie mit russischen Athleten stehen, die den Krieg unterstützen, deren Familienmitglieder in der Armee dienen und vielleicht sogar Ukrainer getötet haben", führt der vierfache Turniersieger weiter aus.

Mehr als 300 Sportanlagen seien, laut Stakhovsky, durch russische Raketen und Artillerie bereits zerstört worden. Dennoch möchte die Ukraine im nächsten Jahr in der französischen Hauptstadt ein hoffnungsvolles Zeichen setzen: "Es ist wichtig zu zeigen, dass wir auch in Kriegszeiten, trotz all der Dinge, die wir durchmachen müssen, Leistung bringen und zeigen, dass die Ukraine immer noch stark ist."