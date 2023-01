ATP Auckland: Gasquet fordert "unbesiegbaren" Norrie im Finale

Das Finale beim ATP-Tour-250-Turnier in Auckland lautet Cameron Norrie gegen Richard Gasquet. Der Brite hat in diesem Jahr noch kein Match verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2023, 08:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Cameron Norrie spielt ein starkes Jahr 2023

Richard Gasquet hat einen angenehmen Arbeitstag verbracht am Freitag in Auckland. Auch wenn der französische Routinier sicherlich lieber auf eine andere Art gewonnen hätte als durc ein Walkover, weil sein Landsmann Constant Lestienne zum Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers nicht antreten konnte. So aber steht der 36-jährige Gasquet im Endspiel. Und peilt senen 16. Titel auf der Tour an.

Was allerdings nicht einfach werden wird. Denn im Finale wartet mit Cameron Norrie ein Mann, der in der Saison 2023 noch kein Match verloren hat. Der 27-jährige Linkshänder schlug beim United Cup Taylor Fritz, Rafael Nadal und Alex de Minaur. Und legte in Auckland mit drei weiteren Erfolgen nach. Den jüngsten gab es souverän mit 6:4 und 6:3 im Halbfinale gegen Jenson Brooksby. Norrie spielt um seinen fünften Titel, den letzten gab es im vergangenen Jahr in Lyon. In Auckland stand der Brite 2019 bereits im Endspiel.

Bemerkenswert ist wohl noch die Tatsache, dass die Begegnung zwischen Gasquet und Norrie eine Premiere sein wird.

Hier das Einzel-Tableau in Auckland