ATP: Aus für Bubble-Restriktionen nach dem Masters von Rom

Berichten von Tennis Majors zufolge werden die Bubble-Restriktionen auf der ATP-Tour nach dem ATP-Masters-1000-Event von Rom drastisch gelockert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.05.2021, 10:48 Uhr

Das Leben der ATP-Profis soll schon bald deutlich erleichtert werden

Das Leben in der Bubble, die Unmöglichkeit, sich frei in der Stadt des Turniers zu bewegen und die "Gefangenschaft" in den Hotelzimmern war in den letzten Wochen immer Ziel der Kritik etlicher Spieler. Angefangen bei Denis Shapovalov bis hin zum Exzentriker Benoit Paire: So richtig Glücklich war im Trott der Tennisprofis keiner mit der Lösung, welche eine einigermaßen sichere Austragung der Turniere zu Zeiten von COVID-19 erforderte.

Nun sollen die Bubbles ein recht baldiges Ablaufdatum haben, bereits nach dem ATP-Masters-1000-Event von Rom sollen Lockerungen für die Spieler kommen. Dies rührt hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass mit den Turnieren in Genf und Lyon Antigentests flächendeckend eingesetzt werden. Spieler werden nun alle zwei Tage getestet, anders als mit den PCR-Tests, welche nur alle vier Tage durchgeführt wurden.

Privilegien für geimpfte Spieler

Ferner soll es auch Privilegien für all jene Spieler geben, die bereits ihre zweite Impfdosis erhalten haben - und dies länger als 14 Tage her ist, um den vollen Impfschutz zu gewährleisten. Außerdem soll es künftig wieder erlaubt sein, sich eine private Unterkunft bei den Turnieren zu suchen - und nicht wie gehabt in einem großen Spielerhotel untergebracht zu sein.

Nicht erlaubt sein wird jedoch weiterhin das Besuchen von Pubs, Nachtclubs und Konzerten, wie aus dem Bericht von Tennis Majors hervorgeht. Dinge, die wohl aufgrund der lokalen COVID-Regelungen noch eine Weile nur sehr eingeschränkt erlaubt sein dürften, was diesem Verbot doch etwas Wind aus den Segeln nimmt.

Hier eine Liste mit Dingen, die künftig erlaubt sein sollen:

Verlassen ausgewiesener Bereiche bei Turnieren

Essen in Außenrestaurants außerhalb des Turniergeländes

Essen zum Mitnehmen aus Restaurants abholen

Unbegrenzte Bewegung im Freien

Unterkunft mit nicht-ausgewiesenen Personen teilen

In alternativen Hotels außerhalb der Bubble übernachten

Öffentliche Verkehrsmittel benutzen

Besuchen eines öffentlichen Schwimmbads oder eines Strands

Zum Friseur gehen

