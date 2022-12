ATP-Awards: Indian Wells, Queen's Club & Doha räumen ab

Indian Wells wurde zum wiederholten Male zum beliebtesten ATP-Masters-1000-Event des Jahres gekürt. Auf ATP-500-Event stoch der Londoner Queen's Club Wien, Halle und Basel auf. Doha ist das beliebtestes ATP-250-Event des Jahres.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.12.2022, 19:19 Uhr

USA schlägt Spanien: Auch in Sachen bestes ATP-Masters-1000-Event

Auf ATP-Masters-1000-Niveau ist Indian Wells bei den ATP-Awards eine richtige Bank: Das Turnier in Kalifornien gewann in diesem Jahr bereits zum achten Mal in seiner Kategorie - und damit auch zum achten Mal am Stück. "Wir fühlen uns geehrt, von den ATP-Spielern zum achten Mal in Folge zum Turnier des Jahres gewählt worden zu sein", erklärte Turnierdirektor Tommy Haas in einer Aussendung. "Wir arbeiten bereits hart daran, dass die Veranstaltung 2023 die bisher beste für Spieler, Fans und Besucher aus der ganzen Welt wird, und freuen uns darauf, alle im März wieder im Tennisparadies begrüßen zu dürfen." Um dann den Grundstein für den neunten Titelgewinn in Serie in dieser Kategorie zu legen?

Nachdem im Vorjahr die Wiener Erste Bank Open auf ATP-500-Niveau obsiegen konnten, gibt es in dieser Saison einen neuen Sieger - den Londoner Queen's Club: "Es ist eine Anerkennung für die hervorragende Arbeit des LTA-Turnierteams und die Unterstützung durch eine große Anzahl von Sponsoren, Partnern und Lieferanten, die bei der Durchführung des Turniers so effektiv mit der LTA, dem Queen's Club und der ATP zusammenarbeiten", sagte Chris Pollard von der LTA. In diesem Spieljahr durfte man sich beim Rasenklassiker überdies über einen neuen Zuschauerrekord freuen.

Siege für Rune, Nadal & Co

Eine Kategorie tiefer, auf ATP-250-Niveau, ist die Wahl der Spieler auf einen Altbekannten gefallen: das ATP-250-Event von Doha. Die Qatar ExxonMobil Open konnten in ihrer Kategorie bereits zum fünften Mal gewinnen, zuletzt im Vorjahr. "Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für die Bemühungen unseres Teams, sich weiterzuentwickeln, zu verbessern und anzupassen und dabei den Schwerpunkt auf die Schaffung einer warmen und attraktiven Umgebung zu legen, in der sich alle Gäste und Teilnehmer trotz der ungewöhnlichen Bedingungen der letzten Jahre willkommen fühlen", sagte Turnierverantwortlicher Karim Alami.

Weitere Gewinner bei den ATP-Awards sind etwa Andy Murray für seine humanitären Leistungen, Holger Rune als Newcomer des Jahres oder Rafael Nadal, der den in dieser Saison zurückgetretenen Seriensieger Roger Federer als "Fan's Favourite" ablöste. Als am stärksten verbesserter Spieler wurde Carlos Alcaraz gewählt, sein Coach Juan Carlos Ferrero ist Trainer der Saison. Und Borna Coric? Der konnte sich gegen Dominic Thiem durchsetzen und ist dank seinem ersten ATP-Masters-1000-Titelgewinn der Comebacker des Jahres bei den ATP-Awards.