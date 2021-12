ATP Awards: Roger Federer "Fan´s Favorite", Jenson Brooksby Newcomer des Jahres

Roger Federer und Jenson Brooksby sind die nächsten Titelträger der diesjährigen ATP Awards. Während es für den Schweizer den sage und schreibe 19. Mal zum "Fan´s Favorite" setzte, holte sich Brooskby den Award für den Newcomer des Jahres.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.12.2021, 18:27 Uhr

Jenson Brooksby wurde von der ATP als Newcomer des Jahres ausgezeichnet

Gerade einmal einen einzigen Sieg auf der ATP-Tour konnte sich Jenson Brooksby vor der Saison 2021 erspielen. Heute, knapp zwölf Monate später, sind es bereits 16 - und ein Aufstieg in der Weltrangliste von außerhalb der besten 300 bis auf Rang 56. Eine zweifelsohne Durchbruch-Saison für den 21-jährigen US-Amerikaner, der mit Felix Auger-Aliassime seinen ersten Top-20-Sieg verbuchen und in Washington und Antwerpen zwei ATP-Halbfinali erreichen konnte. Und der bei den US Open mit einem 6:1 gegen Novak Djokovic in Satz eins für Ekstase sorgte.

Für diese beeindruckende Saison 2021 wurde Brooksby nun auch im Zuge der ATP Awards ausgezeichnet. Und zwar als Newcomer des Jahres. "Ich bin sehr dankbar, dass ich die Auszeichnung für den Newcomer des Jahres gewonnen habe", wird Brooksby in einer Aussendung zitiert. "Vielen Dank an alle Spieler, die für mich gestimmt haben. Das bedeutet mir eine Menge. Es war definitiv eine tolle Saison, und ich möchte mich bei den Fans bedanken, die mich das ganze Jahr über angefeuert haben. Und nicht zuletzt danke ich meinem Team, das mich in schwierigen und guten Zeiten unterstützt hat."

ATP Awards en masse für Federer

Auf der anderen Seite im Altersspektrum auf der ATP-Tour steht jener Mann, der zum sage und schreib 19. Mal in Serie (!) bei den ATP Awards als "Fan´s Favorite" ausgezeichnet wurde: der Schweizer Roger Federer. Und dafür benötigte der Altmeister gerade einmal fünf Turnier-Teilnahmen, ehe dem mittlerweile 40-Jährigen - wie so oft zuletzt - körperliche Beschwerden einen Strich durch die Rechnung machten - und für einen Schlussstrich unter der Saison 2021 sorgten. Insgesamt ist es der bereits 40. ATP Award für den 20-fachen Major-Sieger.

Aktuell arbeitet der von Knieproblemen geplagte Schweizer an seinem Comeback, das wohl voraussichtlich - und das ist eine durchaus optimistische Schätzung, wie Federer betonte - erst frühestens in Wimbledon über die Bühne gehen wird. Dort, wo der 40-Jährige sein letztes Match bestritten hat.