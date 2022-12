ATP Awards: Zweieinhalb Nominierungen für Carlos Alcaraz

Wer räumt die ATP-Auszeichnungen am Ende des Jahres 2022 ab? Branchenprimus Carlos Alcaraz hat mehrere Chancen - direkte und indirekte.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.11.2022, 21:44 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat das Jahr auf Position eins beendet

In fünf Kategorien werden von der ATP auch in diesem Jahr Awards verteilt - in vier davon (Comeback-Spieler, Meist verbesserter Spieler, Newcomer und Fairster Spieler) entscheiden die Profis, in der fünften (Coach des Jahres) die Übungsleiter selbst.

Carlos Alcaraz hat dabei zwei Chancen: Zum einen unter jenen ATP-Stars, die im Tennisjahr 2022 die meisten Fortschritte gemacht haben. Und in der Kategorie, die nach Stefan Edberg benannt ist und die fairsten Spieler auszeichnet. Und natürlich gäbe es ohne das Wirken von Carlos Alcaraz auch keine Nominierung von Juan Carlos Ferrero in der Kategorie der Coaches.

Bei den Spielern mit den bemerkenswertesten Comebacks ist auch Dominic Thiem notiert. Wir berichteten darüber.

Das sind die Nominierten:

Comeback Player of the Year Borna Coric Kroatien Dominic Thiem Österreich Stan Wawrinka Schweiz Yu Wibing China

Newcomer of the Year Jiri Lehecka Tschechien Holger Rune Dänemark Jack Draper Großnritannien Chun-Hsin Tseng Taipeh Ben Shelton USA

Most Improved Player Carlos Alcaraz Spanien Maxime Cressy USA Holger Rune Dänemark Jack Draper Großbritannien

Stefan Edberg Sportsmanship Award Carlos Alcaraz Spanien Casper Ruud Norwegen Frances Tiafoe USA Rafael Nadal Spanien Félix Auger-Aliassime Kanada

Coach of the Year Christian Ruud (Casper Ruud) Norwegen Michael Russell (Taylor Fritz) USA Goran Ivanisevic (Novak Djokovic) Kroatien Frederic Fontang (Félix Auger-Aliassime) Kanada Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz) Spanien