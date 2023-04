ATP Barcelona: Carlos Alcaraz meldet sich zurück

Titelverteidiger Carlos Alcaraz führt das Feld beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona an. Die Konkurrenz ist mit Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud oder Jannik Sinner allerdings groß.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2023, 16:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz möchte in Barcelona erneut triumphieren

Der Verzicht auf einen Start in Monte-Carlo war wohl doch eher der nötigen Regeneration nach den anstrengenden Wochen in den USA geschuldet als einer komplizierten Verletzung. Denn im Tableau für das ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona steht Alcaraz ganz oben. Und mit ziemlich guten Aussichten, auch in diesem Jahr weit zu kommen. Denn nach einem Freilos trifft er entweder auf Nuno Borges oder Ilya Ivashka. Potenzieller Viertelfinalgegner ist Frances Tiafoe.

Als Nummer zwei startet in der katalanischen Stefanos Tsitsipas, der in Monte-Carlo überraschend früh im Viertelfinale gescheitert war. Tsitsipas wird sein erste Match entweder gegen Pedro Cachin oder Gijs Brouwers bestreiten, danach könnte Denis Shapovalov warten. In der Runde der letzten acht wäre Alex de Minaur der standesgemäße Gegner.

Sinner womöglich wieder gegen Schwartzman

Auch Jannik Sinner ist in Barcelona im Kampf um den Titel keinesfalls zu vernachlässigen. Der Italiener könnte wie schon in Monte-Carlo gegen Diego Schwartzman drankommen, im Viertelfinale würde gemäß Setzliste Cameron Norrie auf dem Programm stehen.

Bleibt noch die Nummer drei des Turniers, Casper Ruud: Der Norweger beginnt entweder gegen Mackenzie McDonald oder Youngster Ben Shelton. Und hat in seinem Viertel Karen Khachanov als stärksten Gegner in Aussicht.

Kurzfristig abgesagt haben Daniil Medvedev und der zwölfmalige Champion Rafael Nadal.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona