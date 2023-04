ATP Barcelona: Carlos Alcaraz mit lockerem Auftakt

Titelverteidiger Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 1) hat beim ATP-Turnier in Barcelona das Achtelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.04.2023, 18:49 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Alcaraz schlug den Weltranglisten-79. Nuno Borges mit 6:3, 6:1 und feierte damit einen gelungenen Auftakt beim 500er-Turnier.

Hier hatte Lokalmatador Alcaraz im Vorjahr gesiegt, "ein spezieller Ort für mich", wie er nach seinem Sieg nun erklärte. Für seinen Erfolg brauchte er nur 63 Minuten.

Alcaraz war zuletzt immer wieder verletzt gewesen, hatte daher auch den Saisonbeginn in Australien verpasst. Nach seinem Sieg in Indian Wells verlor er im Halbfinale von Miami gegen Jannik Sinner und pausierte erneut - "posttraumatische Arthritis in der linken Hand und muskuläre Beschwerden an der Wirbelsäule", so die Begründung für die Absage des Masters-Turniers in Monte-Carlo.

In Barcelona trifft Alcaraz nun auf den Sieger der Partie zwischen Bernabe Zapata Miralles und Roberto Bautista Agut.

