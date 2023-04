ATP Barcelona: Carlos Alcaraz stapelt tief - „Jeder Spieler im Tableau kann mich schlagen“

Carlos Alcaraz geht das Projekt „Titelverteidigung“ beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona mit großer Zurückhaltung an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2023, 17:35 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz geht seine Titelverteidigung in Barcelona mit Zurückhaltung an

Schauen wir uns einmal kurz an, wem es in dieser Saison schon gelungen ist, Carlos Alcaraz nach dessen spätem Einstieg ins Spielgeschehen auf der ATP-Tour zu bezwingen. Da wäre Cameron Norrie im Endspiel von Rio de Janeiro. Da wäre Jannik Sinner im Halbfinale von Miami. Da wäre … sonst niemand mehr. Denn in Buenos Aires und Indian Wells hat Alcaraz ja den Titel geholt.

Wie auch im vergangenen Jahr in Barcelona. Dort tritt der immer noch erst 19-Jährige nach der kurzen Turnierpause, in der er auf einen Start in Monte-Carlo verzichtet hat, als Titelverteidiger und Topfavorit an. Letzteres gemäß Setzliste. Denn Carlos Alcaraz selbst stellt sein Licht mal wieder unter den Scheffel.

„Wir versuchen, den Druck der Titelverteidigung zu vermeiden und einfach auf den Court zu gehen und das zu genießen“, erklärte Alcaraz am heutigen Sonntag also beim Media Day in Barcelona. „Es gibt große Abwesende wie Rafa oder Medvedev, die beide das Turnier hätten gewinnen können. Aber das Fehlen der beiden macht mich meinem Gefühl nach nicht noch mehr zum Favoriten. Jeder Spieler im Tableau kann mich schlagen.“

Alcaraz trainiert mit Ruud und Shapovalov

Tatsächlich ist das Traditions-Event in der katalanischen Hauptstadt wie gewohnt exzellent besetzt, auch Sinner und Norrie, die beiden Alcaraz-Bezwinger 2023, sind am Start. Wurden allerdings in die untere Tableau-Hälfte gelost. Und dass Alcaraz etwa gegen Nuno Gomes oder Ilya Ivashka strauchelt, gegen die er das Turnier eröffnen wird, ist eher zweifelhaft.

Zumal es ja schon wieder ganz gut zu laufen scheint. „Ich habe mit Shapovalov und Ruud trainiert und das hat für mich sehr gut funktioniert. Ich brauche den Wettkampf-Rhythmus, muss Punkte spielen. Und dass kann ich mit diesen Spielern machen.“

