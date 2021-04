ATP Barcelona live: Stefanos Tsitsipas vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner bestreiten das erste Halbfinale beim ATP-Tour-500-Event in Barcelona. Das Match gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2021, 09:33 Uhr

Stefanos Tsitsipas trifft erstmals auf Jannik Sinner

Es wird das erste Treffen zwischen Tsitsipas und Sinner sein, das nicht in Rom stattfindet: 2019 konnte sich der Grieche beim dortigen ATP-Masters-1000-Turnier in zwei Sätzen behaupten, Sinner revanchierte sich ein Jahr später in drei knappen Sätzen.

Beide Spieler konnten im Viertelfinale überzeugen: Sinner bezwang Andrey Rublev ebenso in zwei Durchgängen wie Tsitsipas Félix Auger-Aliassime.

Tsitsipas vs. Sinner - wo es einen Livestream gibt

Das Match gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und skysport.de.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona