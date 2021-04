ATP Barcelona: Rafael Nadal gegen Cameron Norrie ohne Probleme

Rafael Nadal hat sich beim ATP-500-Turnier in Barcelona souverän für das Halbfinale qualifiziert. Der Weltranglistendritte schlug Cameron Norrie mit 6:1 und 6:4.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.04.2021, 18:03 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal steht nach einem klaren Sieg über Cameron Norrie im Halbfinale

In seinen ersten beiden Partien beim ATP-500-Event in Barcelona hatte Rafael Nadal noch jeweils einen Durchgang abgegeben, im Viertelfinale leistete sich der Spanier dann aber keinen zusätzlichen Satzverlust mehr. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger hatte gegen Cameron Norrie nur am Anfang und ganz am Ende zu kämpfen, setzte sich aber letztlich völlig ungefährdet mit 6:1 und 6:4 durch.

Insbesondere mit dem Aufschlag, der ihm bei seiner Viertelfinalniederlage in Monte Carlo noch Kopfzerbrechen bereitet hatte, dürfte der 34-Jährige zufrieden gewesen sein. Nadal gewann 71 Prozent aller Punkte nach dem ersten Service, ließ nur ein Break zu und schlug darüber hinaus vier Asse.

Im Halbfinale trifft der Weltranglistendritte am Samstag auf Diego Schwartzman oder Pablo Carreno Busta. Das Semifinale der unteren Hälfte bestreiten Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner. Beide hatten sich schon vor Nadal mit Zweisatzerfolgen für die Vorschlussrunde qualifiziert.

