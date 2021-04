ATP Barcelona: Rafael Nadal - Genug der Überraschungen

Nach seiner überraschenden Viertelfinalniederlage in Monte Carlo will Rafael Nadal beim ATP-500-Turnier in Barcelona zurückschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.04.2021, 23:20 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Rafael Nadal will in Barcelona seinen zwölften Titel holen

Wenn Rafael Nadal auf Sand verliert, ist das immer eine Überraschung. Wenn der Spanier über weite Teile eines Matches auf seinem so geliebten Untergrund dominiert wird, überrascht das natürlich umso mehr. Doch im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte Carlo passierte genau das: Andrey Rublev ließ den Weltranglistendritten in den Sätzen eins und drei kaum zur Entfaltung kommen und siegte völlig verdient mit 6:2, 4:6 und 6:2.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Nadal im Fürstentum insbesondere mit seinem Aufschlag und seiner Rückhand einen rabenschwarzen Tag erwischte. "Ich habe ein paar falsche Dinge gemacht. Das war für mich überraschend. Wenn ich in den Tagen zuvor gut trainiere und diese Dinge in einem Match so schlecht mache, ist das eine Überraschung", erklärte der Spanier im Vorfeld des ATP-500-Events in Barcelona.

Nadal mit elf Titeln in Barcelona

"Es ist so passiert und man muss verstehen, was man falsch gemacht hat, um es nicht zu wiederholen", führte Nadal weiter aus. Weitere Worte über das Turnier im Fürstentum wollte der 20-fache Grand-Slam-Sieger aber nicht verlieren: "Monte Carlo ist bereits vorbei."

Stattdessen wolle Nadal sich voll und ganz auf die Veranstaltung in der katalanischen Hauptstadt fokussieren. Kein Wunder, schließlich hat der 34-Jährige an den Sandplatzklassiker mehr als nur gute Erinnerungen: Sage und schreibe elf Mal triumphierte Nadal bereits in Barcelona, zuletzt im Jahr 2018.

Auftakt gegen Ilya Ivashka

Auch heuer dürfte der Weg zum Turniersieg nur über den Mallorquiner führen, fühle er sich doch grundsätzlich gut. Aber: "Man wird erst auf im Wettkampf sehen, wo ich wirklich stehe. Ich bin glücklich, nach einem Jahr Pause zurück in Barcelona zu sein und freue mich darauf, ein Mal mehr in Spanien zu spielen. Ich werde ab sofort versuchen, die Dinge gut zu machen."

Die erste Möglichkeit dafür wird Nadal am Mittwoch gegen den Weltranglisten-111. Ilya Ivashka bekommen. Alles andere als ein glatter Auftaktsieg des 34-Jährigen wäre eine große Überraschung - und von diesen hatte der spanische Sandplatzkönig in den vergangenen Tagen wahrlich genug.

Der Spielplan für Mittwoch

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona