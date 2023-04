ATP Barcelona: Rekordchampion Rafael Nadal sagt ab

Auch beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona wird Rafael Nadal fehlen. Nach seiner Absage in Monte-Carlo verzichtet der zwölfmalige Champion auch auf das Event in der katalanischen Hauptstadt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 14:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal muss auf seinen 13. Titel in Barcelona mindestens bis 2024 warten

Noch hat Rafael Nadal ja die Optionen, sich bei den Turnieren in Madrid und/oder Rom für die French Open einzuspielen. Für einen Start in Barcelona und damit für eine Jagd nach dem 13. Titel ebendort hat der aktuelle Fitnesszustand des spanischen Großmeisters aber noch nicht gereicht. Weshalb die Veranstalter am Freitag bekannt geben mussten, dass Nadal in diesem Jahr fehlen wird.

Das letzte Match, das Rafael Nadal bestritten hat, bleibt damit jenes in Runde zwei der Australian Open Anfang des Jahres. Da unterlag er dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald.

Das traditionsreiche Turnier ist dennoch bestens besetzt: Angeführt wird die Spielerliste von Titelverteidiger Carlos Alcaraz, dahinter folgen Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud und Daniil Medvedev.