ATP Barcelona: Stefanos Tsitsipas mit überzeugendem Start

Stefanos Tsitsipas, der vergangene Woche in Monte-Carlo nicht ganz auf der Höhe seiner Schaffenskraft gewirkt hatte, ist mit einem souveränen Sieg in das ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2023, 18:13 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat in Barcelona stark begonnnen

Stefanos Tsitsipas und die 500er-Turniere auf der ATP-Tour - das ist eine Geschichte, die noch ihrer Vollendung harrt. Neun Mal hatte der Grieche schon die Chance, sich den Titel zu holen. Und immer gab es am Ende eine Final-Niederlage. Übrigens auch schon in Barcelona 2018 und 2021, beide Male gegen Rafael Nadal, der diesmal allerdings nicht am Start ist.

Der erste Schritt zu einem möglichen Premierensieg ist Tsitsipas erstaunlich mühelos gelungen. Nachdem er vergangene Woche in Monte-Carlo im Viertelfinale an Taylor Fritz gescheitert war und dabei einen körperlich angeschlagenen Eindruck hinterlassen hatte, gewann er nun gegen Pedro Cachin mit 6:4 und 6:2. Nächster Gegner wird Denis Shapovalov sein, der sich am Mittwoch gegen Jozef Kovalik durchsetzen konnte.

Ebenfalls weiter sind Jannik Sinner und Grigor Dimitrov. Der Italiener besiegte wie schon in Monte-Carlo Diego Schwartzman, Dimitrov gewann gegen Emilio Gomez.

