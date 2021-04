ATP Barcelona: Tsitsipas, Rublev siegen weiter, kanadischer Schlager im Achtelfinale

Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev, am Sonntag noch Finalisten in Monte Carlo, haben beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona mühelos das Achtelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.04.2021, 14:56 Uhr

Vor allem Stefanos Tsitsipas scheint den Schwung aus dem Fürstentum mit nach Barcelona genommen zu haben: Der Grieche besiegte Lokalmatador Jaume Munar mit 6:0 und 6_2 und trifft nun auf Alex de Minaur, der sich gegen Alexander Bublik behaupten konnte. Tsitsipas ist in Barcelona hinter Rekordsieger Rafael Nadal an Position zwei gesetzt.

Andrey Rublev, der am Sonntag das Finale gegen Tsitsipas mit 3:6 und 3:6 verlor, hielt sich mit 6:4 und 6:3 an Federico Gaio schadlos. Auf den Russen wartet nun Albert Ramos-Vinolas.

Im Achtelfinale kommt es auch zu einem kanadischen Schlager: Denis Shapovalov trifft auf Landsmann und Kumpel Félix Auger-Aliassime. Letzterer steigerte sich nach schwachem Start gegen den italienischen Teenager Lorenzo Musetti und gewann mit 4:6, 6:3 und 6:0. Shapovalov bezwang Jeremy Chardy mit 6:3 und 7:5.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona