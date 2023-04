ATP Barcelona: Tsitsipas und Sinner schon im Viertelfinale

Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner sind beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona am Donnerstag in das Viertelfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.04.2023, 16:08 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Barcelona im Viertelfinale

Das blaue Tape am rechten Schlagarm war wohl nur eine prophylaktische Maßnahme bei Stefanos Tsitsipas. Denn der Grieche hinterließ bim 6:3 und 6:2 gegen Denis Shapovalov im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona einen sehr guten Eindruck. Ganz im Gegensatz zu vergangener Woche, als Tsitsipas in Monte-carlo bei der Jagd nach dem dritten Titel in Folge im Fürstentum im Viertelfinale an Taylor Fritz gescheitert war.

Eben dort steht Tsitsipas nun also auch in der katalanischen Hauptstadt. Und er trifft auf einen Mann, der bislang kaum einen Schweißtropfen verbraucht hat: Alex de Minaur. Der Australier war mit einem Freilos gestartet, hatte danach gegen Alexander Shevchenko nur ein Spiel abgegeben. Und profitierte am Donnerstag vom Rückzug von Grigor Dimitrov.

Hart zu kämpfen hatte dagegen Jannik Sinner gegen Yoshihito Nishioka. Nach einem kurzen Durchhänger im zweiten Satz gewann der Südtiroler aber mit 6:1, 4:6 und 6:3.

