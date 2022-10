ATP Basel: Andy Murray - "Als ich jünger war, hätte ich keinen Gedanken daran verschwendet"

Andy Murray hat sich beim ATP-500-Event von Basel mit einem Dreisatzerfolg über Roman Safiullin in die zweite Runde gemüht. Im Anschluss zeigte sich der Schotte demütig vor dem Schweizer Publikum.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.10.2022, 16:17 Uhr

Andy Murray hat sich in Basel zum Auftakt mächtig strecken müssen

Von Michael Rothschädl aus Basel

So laut ist es auch beim Debütauftritt von Carlos Alcaraz in der Baseler St. Jakobshalle selten geworden. So laut wie dort nämlich, als Andy Murray seinen dritten Breakball im Entscheidungssatz gegen Roman Safiullin zu verwerten wusste. Dem Punktgewinn war ein mit kräftigem Raunen von den Rängen honoriertes Underarm-Serve des Russen vorangegangen. Und er war der Anfang des großen Comebacks des Schotten - das nach fünf Spielgewinnen in Serie mit dem 6:4-Satzgewinn im Entscheidungssatz gekrönt wurde.

Diese, zugegeben freche, Variante hätte Murray in dieser Phase noch zusätzlich motiviert, wie der 35-Jährige im Anschluss an seinen Erfolg erklärte. Insgesamt sei es ein Sieg gegen einen sehr guten Gegner gewesen, weshalb er dementsprechend zufrieden mit seiner Performance sei. "Ich bin sehr zufrieden, dass ich es umdrehen konnte. Es hätte mir im dritten Satz entgleiten können", so der Schotte.

Murray gegen Safiullin in der Defensive

Geprägt war das Auftaktduell von einem äußerst aggressiv auftretenden Roman Safiullin: "Er nimmt dir manchmal den Schläger aus den Händen. Er serviert stark, hat beim Return auf den zweiten Aufschlag viel riskiert, hat innerhalb der Grundlinie retourniert", so Murray. "Und jedes Mal, wenn er mit der Vorhand die Chance hatte, hat er den Abzug gedrückt. Es war sehr hart."

Am Ende hätte er, Murray, natürlich auch das nötige Quäntchen Glück gehabt. Insbesondere in den langen Rallyes von der Grundlinie, die ab dem Rebreak vermehrt mit einem knappen Outball des Russen beschlossen wurden. "Ich habe meine Sache sehr gut gemacht in den letzten paar Games", merkte Murray freilich aber auch an.

Murray dankt Publikum

Nicht ohne Einfluss auf das Spiel des ehemaligen Weltranglistenersten war schlussendlich auch das Schweizer Publikum, das nicht nur überraschend zahlreich, sondern klar mehrheitlich Pro-Murray auftrat: "Es ist unglaublich, vor so einem Publikum, vor einem vollen Stadion in der ersten Runde eines Turniers zu spielen. Das ist über das gesamte Jahr nicht immer der Fall", so der 35-Jährige, der sich dann zu Scherzen aufgelegt zeigte: "Es ist drei Uhr nachmittags an einem Wochentag – vielleicht hätte der ein oder andere von ihnen bei der Arbeit sein sollen."

Nein, natürlich sei es großartig, dass das Publikum in Basel bereits in den frühen Turnierphasen so zahlreich ausfalle. Das wisse Murray auch sehr zu schätzen. Aber: Das war nicht immer so. "Als ich jünger war, hätte ich keinen Gedanken daran verschwendet, aber jetzt verstehe ich, dass die Menschen sehr viel Aufwand reinstecken, um hierher zu kommen und das Turnier und die Spieler zu unterstützen. Das war wirklich toll." Für solche Atmosphären, so der Schotte, spiele er nun einfach Tennis.

Hier das Tableau in Basel!