ATP Basel: Andy Murray feiert mühevollen Comeback-Sieg bei Rückkehr nach Basel

Andy Murray hat mit großem Kämpferherz, jedoch ohne spielerisch zu glänzen, eine Auftaktpleite beim ATP-500-Event von Basel verhindern können. Der Schotte rang Roman Safiullin in drei Sätzen nieder.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.10.2022, 17:48 Uhr

Andy Murray ist in Basel siegreich gestartet

Von Michael Rothschädl aus Basel

Der Spieltag in Basel begann mit einem Ausrufezeichen aus Sicht der Lokalmatadoren. Die beiden Schweizer Youngsters Leandro Riedi und Jerome Kym sorgten im Doppelbewerb für eine Sensation und kegelten das an Nummer drei gesetzte Doppel Marcel Granollers und Horacio Zeballos mit 11:9 im entscheidenden Champions-Tierbeak aus dem Turnier.

Wenige Augenblicke später konnte man in der St. Jakobshalle etwas bestaunen, auf das man aus Schweizer Sicht doch durchaus lange hat warten müssen: einen Auftritt vom Schotten Andy Murray in Basel. Das letzte Antreten des 35-Jährigen bei den Swiss Indoors datiert nämlich aus 2005, also vor ziemlich exakt 17 Jahren.

Murray zu passiv

Das Publikum quittierte die lange Abwesenheit des Schotten zunächst mit zurückhaltender Unterstützung, mit Fortdauer des ersten Durchgangs vermochte der dreifache Grand-Slam-Sieger jedoch mehr und mehr Zuschauer hinter sich zu vereinen. Die Unterstützung hatte Murray indes auch nötig: Denn Roman Safiullin war gekommen, um zu spielen.

Der Russe - in Basel unter neutraler Flagge aktiv - machte seine Sache von Beginn an tadellos. Der Weltranglisten-93. diktierte mit aggressivem Spiel die Ballwechsel, Murray verließ sich zunächst auf seine Bringerqualitäten. Mit mäßigem Erfolg: Zwar konnte der ehemalige Weltranglistenerste ein frühes Break postwendend egalisieren, im Tiebreak am Ende von Durchgang eins ließ der Schotte jedoch einige Chancen ungenutzt und musste mit 6:7 (5) den Satzverlust hinnehmen.

Murray verhindert Break - und schlägt selbst zu

Auch weiterhin schien sich Murray spielerisch nicht vollends wohl zu fühlen: Der Schotte überließ Safiullin auch zum Start in Abschnitt zwei über weite Strecken das Kommando, konnte in einem Marathongame beim Stand von 1:1 jedoch ein frühes Break vereiteln. Auch, weil der ehemalige Weltranglistenerste zum Spielgewinn großes Kämpferherz bewies und einen Stopp Safiullins herrlich erlief. Erstmals waren auch vereinzelte stehende Ovationen in der St. Jakobshalle zu sehen.

Ein Moment, der Murray augenscheinlich Auftrieb zu geben schien. Der Schotte war nun griffiger und biss sich im sechsten Game als Rückschläger fest. Zunächst ließ der Weltranglisten-49. noch zwei Breakchancen ungenutzt, dann schlug der Schotte nach langer Rallye aber zu - und zog wenige Augenblicke später auf 5:2 davon. Die Entscheidung in diesem Satz, nach gut einer Stunde und 45 Minuten schickte Murray das Match in einen Entscheidungssatz.

Irres Rebreak

Roman Safiullin zeigte sich davon völlig unbeeindruckt. Der Russe startete mit souveränen Aufschlagspielen in den dritten Satz - und erhöhte beim Stand von 2:1 den Druck auf den Aufschläger Murray. Dieser wackelte - und kassierte das Break. Als Safiullin mit dem 4:1 schon einen großen Schritt in Richtung Matchgewinn machte, schlug der Schotte aber neuerlich zurück: Der 35-Jährige verkürzte sicher mit eigenem Aufschlag, fand im folgenden Game zwei Breakchancen und nutzte die zweite mit starker Defensivleistung. Der Russe hatte sich bei Breakball für das erste Underarm-Serve in diesem Match entschieden. Was nicht exklusiv gut ankam.

Der ehemalige Weltranglistenerste machte nun mächtig Dampf, gab sich bei jedem Punkt die Faust und versuchte, auch das Publikum zunehmend mitzunehmen. Safiullin hingegen war nun angefasst - und sah sich beim Stand von 4:4 nach gleich drei unerzwungenen Fehlern am Stück neuerlich mit drei Breakbällen konfrontiert. Murray schlug zu. Und versetzte die St. Jakobshalle in Ekstase.

Das Match mit eigenem Aufschlag zu beenden? War für Andy Murray dann nur noch Formsache. Der 35-Jährige wartet nun auf den Sieger im Duell zwischen Roberto Bautista Agut und Laslo Djere, die den heutigen Spieltag in Basel beschließen werden. Zuvor geben sich zwei Schweizer die Ehre: Zunächst bekommt es Youngster Dominic Stricker mit dem Serve-and-Volley-Spezialisten Maxime Cressy zu tun, dann folgt der Schlager des Tages: das Duell zwischen Stan Wawrinka und Casper Ruud.

