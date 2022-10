ATP Basel: Carlos Alcaraz sicher im Viertelfinale

Carlos Alcaraz hat mit einer starken Leistung das Viertelfinale des ATP-500-Events von Basel erreicht. Der Weltranglistenerste ließ Botic van de Zandschulp keine Chance.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.10.2022, 21:59 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz bleibt in Basel auf Titelkurs

Carlos Alcaraz kommt in der Schweiz immer besser in Fahrt: Musste sich der Weltranglistenerste in Runde eins gegen einen groß aufspielenden Jack Draper noch mächtig strecken, ließ der Spanier nun gegen Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden kaum etwas zu. Mit 6:4 und 6:2 löste Alcaraz sein Viertelfinalticket.

In der Anfangsphase konnte van de Zandschulp das Match noch durchaus offen gestalten, der 27-Jährige servierte bis zum 3:3 sicher vorne weg. Dann aber schlug Alcaraz entscheidend zu. Zu 15 schaffte der Spanier das Break im ersten Abschnitt, das dieser sicher zum 6:4-Satzgewinn transportierte.In Durchgang zwei startete plötzlich van de Zandschulp grandios.

Der Niederländer holte sich sein erstes Break der Partie und zog auf 2:0 davon. Alcaraz konterte mit sechs Spielgewinnen am Stück. Indoor auf Hardcourt durchaus bemerkenswert. Und die Entscheidung in diesem Spiel, Alcaraz fixierte nach etwas mehr als eineinhalb Stunden den Zweisatzerfolg.

In der Runde der letzten 8 bekommt es der Weltranglistenerste nun mit dem Sieger im Duell zwischen Dominic Stricker und Pablo Carreno Busta zu tun. Zuvor hatten am Mittwoch Holger Rune, Albert Ramos Vinolas und Felix Auger-Aliassime Auftaktsiege feiern können.