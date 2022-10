ATP Basel: Holger Rune - "Bevorzuge es, nicht an die Offseason zu denken"

Holger Rune ist nach seinem Titelgewinn in Stockholm auch in Basel erfolgreich ins Turnier gestartet. Im Anschluss an seinen Auftaktsieg sprach der Däne in kleiner Runde über den Auftakt in Basel und die Zusammenarbeit mit Neo-Coach Patrick Mouratoglou.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.10.2022, 18:39 Uhr

Holger Rune hat sein Trainerteam verstärkt

Von Michael Rothschädl aus Basel

Es war eine durchaus kuriose Situation, mit der sich Holger Rune vor vier Tagen konfrontiert sah. Direkt, nachdem der Däne Alex de Minaur nämlich beim ATP-250-Event von Stockholm nach großen Kampf im Entscheidungssatz niedergerungen hatte, sah der Youngster die Auslosung für das ATP-500-Event von Basel. Und damit, dass es bereits in wenigen Tagen - am heutigen Mittwoch - zum Rematch mit dem quirligen Australier kommen werde.

Zunächst habe er ob dieses Umstandes gemischte Gefühle gehabt, wie Rune im Anschluss an seinen Auftaktsieg in kleiner Runde erklärte: "Es ist offenkundig nicht die ideale Situation, weil ich ihn knapp im dritten Satz geschlagen habe und deshalb wusste, dass es schwierig werden wird", sagte der 19-Jährige. "Auf der anderen Seite ist es großartig, weil ich sein Spiel kannte und mich ein wenig anpassen konnte." Und das sei ihm besonders in der Anfangsphase perfekt gelungen. "Ich denke, dass ich ihn etwas überrumpelt habe."

Mouratoglou mit Rune in Basel

Im zweiten Satz habe sich dann das Blatt gewendet, de Minaur sei immer besser ins Match gekommen. "Dann hat er aber sein Level etwas angehoben und besser gespielt, es war definitiv ein enger zweiter Satz. Ich bin glücklich, dass ich drangeblieben bin und eine Lösung im zweiten Satz gefunden habe", sagte Rune, der sich Mitte des zweiten Satzes aus einigen brenzligen Situationen befreien konnte und beim Stand von 5:5 nach einem schwachen Aufschlagspiel de Minaurs selbst das entscheidende Break schaffte.

Mit dabei mit dem Team Rune in Basel ist in dieser Woche auch Neo-Coach Patrick Mouratoglou. Zu dem der Youngster eine gute Beziehung pflegt. "Wir haben sehr viel Spaß zusammen, auf und neben dem Platz. Wir verstehen uns sehr gut, ich kenne ihn schon sehr lange – wir haben eine gute Verbindung", so Rune. Überhaupt habe er von seinem gesamten Team eine großartige Unterstützung - die nun mit der Ergänzung um Mouratoglou noch breiter aufgestellt ist.

Ob es denn bereits konkrete Pläne für die Offseason gäbe? Ein Tabu-Thema, wie Rune scherzhaft meinte. "Ich bevorzuge es, nicht an die Off-Season zu denken, weil ich weiß, dass es sehr hart wird und dass es sehr viel Arbeit bedeutet (lacht). Ich muss darauf vorbereitet sein, lange Matches in Australien zu spielen, deshalb werde ich hart arbeiten", sagte der 19-Jährige, der in Australien auch auf Grand-Slam-Niveau wieder angreifen möchte.

