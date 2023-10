tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

ATP Basel: Holger Rune - Coach Becker ist gleich voll gefordert!

Holger Rune trifft zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in Basel auf jenen Mann, dem er in der laufenden Woche in Stockholm gleich zum Auftakt unterlegen war: Miomir Kecmanovic.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.10.2023, 19:16 Uhr

© GEPA Pictures Holger Rune wird in Basel gleich voll gefordert sein

Na, das ist doch gleich eine lohnende Aufgabe für Neo-Coach Boris Becker: Wie kann der dreimalige Wimbledon-Champion Holger Rune so vorbereiten, dass dieser in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Basel gegen Miomir Kecmanovic die Oberhand behält? Denn der Serbe ist der bislang letzte Gegner, der sich am strauchelnden Dänen gütlich getan hat. In Stockholm war´s, Mitte der Woche, da gewann Kecmanovic gegen Rune mit 7:6 (3) und 6:2.

Für Holger Rune hat das traditionsreiche Event in der St. Jakobshalle zu Basel mit der Pleite gegen Kecmanovic noch weiter an Bedeutung gewonnen. Denn eigentlich möchte der 20-Jährige schon gerne an den ATP Finals in Turin teilnehmen. Dafür benötigt Rune aber dringend Punkte. Auch wenn er aktuelle noch den achten und letzten fixen Startplatz einnimmt.

Rune muss in Paris-Bercy Punkte verteidigen

Die letzten Monate waren für Holger Rune kein Spaß: Das letzte Turnier, bei dem der Youngster zwei Matches in Folge gewonnen hat, war Wimbledon. Danach setzte es spätestens beim zweiten Auftritt eine Pleite. Zwar wird Rune in den ATP-Charts noch an Position sechs geführt. Da sind allerdings noch die 1.000 Punkte mit verrechnet, die er dann in Paris-Bercy zu verteidigen haben wird. Die Magie von Boris Becker muss also möglichst schnell wirken. Zumal Rune als Vorjahresfinalist auch in Basel 300 Zähler in seinem Ranking vermerkt hat.

Einigermaßen viel Druck verspürt auch Casper Ruud, die Nummer zwei von Basel. Der Norweger, im vergangenen Jahr Finalist in Turin, hat mit Alexander Bublik auch einen anspruchsvollen Auftaktgegner zugelost bekommen. Für Ruud spricht allerdings, dass Bublik ja heute noch im Endspiel von Antwerpen beschäftigt war. Der dritte Turin-Aspirant in Basel ist Taylor Fritz. Der US-Amerikaner, der seinen Titel in Tokio nicht verteidigen konnte, startet gegen Max Purcell aus Australien.

Aus deutschsprachiger Sicht versuchen sich Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff. Hanfmann bekommt es zum Auftakt mit Andy Murray zu tun. Struff eröffnet gegen Chris Eubanks aus den USA. Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime startet mit einer Wildcard - und gegen Lokalmatador Leandro Riedi.

