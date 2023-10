ATP Basel: Holger Rune - Der, der auch ohne Käppi kann

Holger Rune ist unter Coach Boris Becker noch ungeschlagen. Und zeigt sich beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel nach einem missglückten Auftaktsatz gegen Miomir Kecmanovic in einem ungewohnten Look.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.10.2023, 10:28 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Ohne Kopfbedeckung kennt man Holger Rune eigentlich nur von Siegerehrungen

Nein, er sei nicht übertrieben abergläubisch, erklärte Holger Rune also nach seinem Zweisatz-Erfolg gegen Sebastian Baez am Donnerstagabend in Basel. Aber nachdem es in der Partie gegen Miomir Kecmanovic erst in seine Richtung zu laufen begann, als er sich seiner Kopfbedeckung entledigt hatte (gut, ein bisschen später: Rune hatte nach dem 1:6 zum Auftakt das Käppi abgelegt), spielte er eben auch gegen Baez ohne Hut, dafür mit solidem Seitenscheitel.

Die Erklärung dafür lieferte der in Basel an Position eins gesetzte Däne nach: Es sei einfach unheimlich warm in der Halle. Was Rune nicht überraschen sollte, schließlich war er ja auch schon im vergangenen Jahr in der Schweiz zu Gast. Und hat dort sehr ordentlich gespielt. Nämlich bis ins Finale, wo er dann Félix Auger-Aliassime unterlegen war. Der Kanadier erfindet sich nach einer sehr schwachen Saison gerade wieder selbst, wird heute in Basel nach Rune zu Werke gehen. Gegen Alexander Shevchenko, der ein spektakuläres Match gegen Taylor Fritz im Tiebreak des dritten Satzes gewinnen konnte.

Becker mit Rune noch ungeschlagen

Sehr zum Gefallen von Holger Rune übrigens. Denn Fritz ist der erste Konkurrent, wenn es um einen Startplatz bei den ATP Finals in Turin geht. Und der US-Amerikaner kann sich wirklich in den Hintern beißen: Hatte er gegen Shevchenko doch 15 Breakbälle (darunter zwei Matchbälle) - und konnte keinen einzigen davon verwerten. Dass dann auch noch Casper Ruud, ebenfalls ein vager Turin-Aspirant, gegen Dominic Stricker verliert, hat Holger Rune noch mehr Schwung mit in die Partie gegen Baez gegeben.

Und Boris Becker? Der ist als Coach von Rune noch ungeschlagen, die nächste Bewährungsprobe gibt es heute ab 18 Uhr gegen einen weiteren Argentinier, Tomas Martin Etcheverry. Was auch immer Becker mit Rune angestellt hat: In Basel konnte der geneigte Tennisfreund endlich mal wieder sehen, was den Youngster von den meisten Altersgenossen abhebt: ein unglaublicher Wumms in den Schlägen, wenn der Treffpunkt stimmt. Und zwischendurch ein paar Entscheidungen, die eigentlich hanebüchen sind - die aber, wenn´s denn läuft, doch zum Erfolg führen. Mehr davon vielleicht schon heute.

