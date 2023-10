ATP Basel: Hurkacz lässt Struff keine Chance

Shanghai-Champion Hubert Hurkacz ist mit einem glatten 6:1 und 6:4 gegen Jan-Lennard Struff in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Basel eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2023, 18:15 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz ist nach wie vor in starker Form

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Basel das Viertelfinale verpasst. Gegen den an Position vier gesetzten Polen Hubert Hurkacz war der 33-Jährige aus Warstein gerade zu Beginn chancenlos und unterlag mit 1:6 und 4:6.

Struff, der zum Auftakt am Montag den US-Amerikaner Christopher Eubanks in zwei Sätzen bezwungen hatte, kam gegen Hurkacz überhaupt nicht in die Partie. Den ersten Satz gab der Deutsche in nur 27 Minuten ab, dabei brachte er keines seiner drei Aufschlagspiele durch. Auch im zweiten Durchgang musste der Weltranglisten-27. umgehend ein Break des Polen hinnehmen, hielt anschließend aber besser dagegen. Nach 1:07 Stunden Spielzeit verwandelte Hurkacz schließlich seinen zweiten Matchball.

Ebenfalls weiter ist Taylor Fritz, der sich gegen Max Purcell mit 7:6 (7) und 7:6 (4) behaupten konnte.

