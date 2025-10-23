ATP Basel: Oh, Canada! Auger-Aliassime und Shapovalov erreichen fast synchron das Viertelfinale

Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov haben beinahe zeitgleich das Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 16:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Félix Auger-Aliassime hat in Basel das Viertelfinale erreicht

Der Spielplan für den Donnerstag in Basel hat eine kanadische Startsequenz vorgesehen, wie man sie nur selten vorgesetzt bekommt. Denn Félix Auger-Aliassime auf dem Center Court in der St. Jakobshalle ebenso um kurz nach 14 Uhr Ortszeit wie Landsmann und Kumpel Denis Shapovalov auf dem zweitgrößten Platz. Und beide bewältigten ihre Aufgaben in zwei Sätzen.

Auger-Aliassime, der noch Chancen auf die Teilnahme an den ATP Finals hat, musste sich dabei gegen Marin Cilic mehr abmühen. Am Ende gewann „FAA“ mit 7:6 (2) und 7:6 (2).

Fritz und Wawrinka später im Einsatz

Denis Shapovalov konnte seine Partie gegen Valentin Royer ein bisschen früher abschließen. Shapovalov gewann mit 7:6 (3) und 6:2 und spielt morgen im Viertelfinale gegen Joao Fonseca. Auger-Aliassime bekommt es entweder mit Ben Shelton oder Jaume Munar zu tun.

Später gibt es auch noch den Auftritt von Stan Wawrinka. Der Lokalmatador trifft in seiner Achtelfinalepartie auf Casper Ruud. Und Taylor Fritz, die Nummer eins des traditionsreichen 500ers, spielt nach seinem Erfolg über Shanghai-Champion Valentin Vacherot heute gegen den in der Halle immer starken Franzosen Ugo Humbert.

Hier das Einzel-Tableau in Basel

