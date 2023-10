ATP Basel: Struff startet mit Sieg gegen Eubanks

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Christopher Eubanks in das Achtelfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2023, 16:09 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht in Basel im Achtelfinale

Wenn zwei starke Aufschläger wie Jan-Lennard Struff und Christopher Eubanks aufeinander treffen, dann darf man davon ausgehen, dass mindetstens ein Satz im Tiebreak entscheiden wird. Und so war es auch am frühen Montagnachmittag in Basel. Und auch die Kurzentscheidung fiel denkbar knapp aus - bis sich Struff mit 7:6 (7) und 6:4 durchsetzen konnte. Im Achtelfinale wartet auf den deutschen Davis-Cup-Spieler nun entweder Dusan Lajovic oder Hubert Hurkacz. Letzterer hat zuletzt n Shanghai zum zweiten Mal ein Turnier der 1000er-Kategorie gewonnen.

Unmittelbar nach Struff ist in Basel Landsmann Yannick Hanfmann im Einsatz. Der Karlsruher bekommt es mit Andy Murray zu tun.

Ganz oben im Tableau beim traditionsreichen Turnier in der St. Jakobshalle ist Holger Rune vermerkt. Auf dessen Auftritt gegen Miomir Kecmanovic darf man gespannt sein: Sitzt doch erstmals Boris Becker in der Coaches-Box des jungen Dänen.

Hier das Einzel-Tableau in Basel