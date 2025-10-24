ATP Basel: Turin in Gefahr! Auger-Aliassime muss aufgeben!

Félix Auger-Aliassime musste im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Basel gegen Jaume Munar aufgeben. Damit wird die Aufholjagd des Kanadiers im Race to Turin unterbrochen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 16:02 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime muss für die Turin-Teilnahme noch Punkte sammeln - oder auf eine Absage von Novak Djokovic hoffen

Félix Auger-Aliassime hat mit seinem überraschenden Einzug ins Halbfinale der US Open 2025 einen späten Angriff auf einen der acht Plätze bei den ATP Finals in Turin gestartet. Und diesen Anspruch auch in den letzten Wochen untermauert, zuletzt mit dem Turniersieg in Brüssel. In Basel nun, wo sich Auger-Aliassime schon zwei Mal in die Siegerliste eintragen konnte, gab es nun einen Rückschlag.

Denn „FAA“ musste in seinem Viertelfinale gegen Jaume Munar nach dem Verlust des ersten Satzes aufgeben. Ganz offensichtlich können die Probleme nicht gewesen sein, denn der Spanier war vom abrupten Spielende komplett überrascht.

Spielt Djokovic in Turin?

Im Race sieht es damit wie folgt aus: Auger-Aliassime hat in der laufenden Spielzeit 3.245 Punkte angesammelt und liegt auf Position neun. Direkt davor steht Lorenzo Musetti, der heute Abend in Wien gegen Corentin Moutet die Chance hat, zu seinen 3.585 Zählern noch ein paar dazuzulegen.

Natürlich gibt es noch eine weitere Möglichkeit: Es steht nämlich keineswegs fest, dass der fix qualifizierte Novak Djokovic in Turin auch tatsächlich starten wird. Im vergangenen Jahr hat der serbische Großmeister auf eine Teilnahme an den ATP Finals verzichtet.

